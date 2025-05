LIVE Dezbatere alegeri prezidențiale la Antena 3: George Simion lipsește de la a doua confruntare consecutivă. Nicușor Dan: Aș fi vrut să discutăm bărbătește. România are nevoie de un președinte care promite amnistie pentru infractorii din pușcării și face live pe Tiktok cu clanurile intelope

Antena 3 găzduiește marți de la ora 20.00 o emisiune care ar fi trebuit să fie o dezbatere între cei doi candidați la alegerile prezidențiale, la care participă doar Nicușor Dan. George Simion e în Polonia, unde a susținut un candidat la alegerile din această țară. Realizatorul Mihai Gâdea îi adresează întrebări și lui George Simion, iar pe post de răspunsuri difuzează declarații mai vechi ale acestuia.

Urmărește LIVETEXT cele mai importante momente de la Antena 3:

Întrebare pentru George Simion: Ați declarat că o veți agresa sexual pe Diana Șoșoacă. A fost tot o operațiune de marketing? (George Simion nu răspunde, e absent)

Întrebare: Ce influență are Matei Păun în campania dvs.?

Nicușor Dan: Nu e finanțator, a avut acum 10 ani niște opinii cu care nu sunt de acord, nu are și nu avea nici o poziție oficială. În schimb, la George Simion îi vedeți pe pro-rușii Dodon, Ceban

Întrebare: Ce pantofi purtați?

Nicușor Dan: Niște producători români de haine și pantofi mi-au făcut cadou haine și pantofi, dar nu m-am simțit bine în ei și mi-am luat vechii pantofi.

Întrebare: Ce întrebare i-ați pune lui George Simion?

Nicușor Dan: L-aș întreba dacă el crede că România are nevoie de un președinte care promite amnistie pentru infractorii din pușcării și face live pe Tiktok cu clanurile intelope

Întrebare: Scenariul analizat în instituții e creșterea TVA la 21% și apoi 25%. Ați dat în scris că nu va crește. Dați aici în scris?

Nicușor Dan: Da. (Candidatul independent a semnat o promisiune că nu va crește TVA în mandatul său).

Întrebare: Care e diferența fundamentală între dvs. și George Simion?

Nicușor Dan: În primul rând susțin orientarea pro-europeană, nu pro-rusă. Doi: susțin o economie deschisă. Trei: îndemn la dialog, nu la ură. A patra: am avut de-a lungul vieții o meserie, plus că am condus Primăria Capitalei.

Întrebare: De ce credeți că a fugit George Simion de la dezbatere?

Nicușor Dan: Nu știu de ce. Îmi doresc ca în aceste dezbateri să clarificăm tot zgomotul care a planat asupra campaniei, fel de fel de informații false, Coldea, etc. Aș fi vrut să le lămurim bărbătește.

Întrebare pentru George Simion (absent): De ce lipsiți de la dezbateri? Răspunsul e dat sub forma unui colaj de declarații ale lui Simion și aliaților săi în care vorbesc despre importanța dezbaterilor.

Nicușor Dan: Au fost tensiuni între tabere și s-au spus lucrurile care n-ar fi trebuit să se spună. Dar George Simion a pus permanent paie pe foc.