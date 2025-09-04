Lisabona, în doliu, după moartea a 17 persoane în urma deraierii funicularului Gloria

Steagurile au fost coborâte în bernă joi, la Lisabona, în semn de doliu, la o zi după moartea a cel puțin 17 persoane în accidentul unuia dintre celebrele funiculare ale orașului, celelalte două fiind oprite până la stabilirea cauzelor catastrofei, potrivit agenției Reuters.

Imaginile video de la locul accidentului arată carcasa uneia dintre cele două vagoane galbene ale funicularului încastrată într-o clădire după ce a deraiat într-o curbă la baza pantei.

Manuel Leal, responsabilul național al Fectras, sindicatul transporturilor, a declarat pentru posturile de televiziune că angajații funicularului Gloria, atracție emblematică a capitalei Portugaliei, s-au plâns în mod regulat de probleme cu cablul funicularului, care îngreunau frânarea. El a adăugat însă că este prematur să se atribuie catastrofa acestor probleme.

Carris, compania publică de transport din Lisabona, a asigurat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreținere au fost respectate”, în special întreținerea săptămânală și lunară și inspecțiile zilnice.

Cele două vagoane ale funicularului, fiecare cu o capacitate de aproximativ patruzeci de persoane, sunt fixate la cele două capete ale unui cablu și sunt concepute să se echilibreze reciproc. Ele se deplasează cu ajutorul unor motoare electrice.

În timp ce cablul pare să se fi rupt, vagonul care cobora panta de 265 de metri nu mai avea aparent frâne și a deraiat într-o curbă înainte de a se izbi de o clădire.

Celălalt vagon, care se afla la baza pantei, a dat brusc înapoi cu câțiva metri, dar nu pare să fi fost avariat. Imaginile video filmate de trecători arată pasageri sărind pe geamuri.

Linia Gloria, inaugurată în 1885, leagă centrul istoric al Lisabonei, lângă piața Restauradores, de cartierul Bairro Alto, sau Cartierul Înalt, renumit pentru viața sa de noapte.

Conform datelor municipalității, aceasta transportă aproximativ trei milioane de pasageri pe an.

Autoritățile portugheze nu au precizat identitatea sau naționalitatea victimelor, dar au declarat că printre persoanele decedate se află și străini.

Potrivit mass-media portugheză, un tată de familie german a murit, soția sa a fost grav rănită, iar copilul lor de trei ani a fost ușor rănit.