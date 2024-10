Lisa Marie Presley descrie ziua în care a murit Elvis, în memoriile postume / Cum a afectat-o moartea fiului ei / Cum a cerut-o Michael Jackson în căsatorie

Când singurul copil al lui Elvis Presley, Lisa Marie, a murit la vârsta de 54 de ani, anul trecut, ea a lăsat în urmă o cerere intimă: ca fiica sa, Riley Keough, să îi termine memoriile bazate pe casete înregistrate şi pe timpul petrecut împreună, transmite BBC, preluată de News.ro.

În ziua lansării cărţii, BBC s-a întâlnit cu Keough în New York pentru a discuta despre „From Here to the Great Unknown”, o poveste de viaţă plină de traume, dependenţă, pierdere şi durere.

„M-a emoţionat faptul că a împărtăşit-o cu lumea, pentru că era o poveste faţă de care se simţea foarte protectoare”, a declarat Riley Keough, actriţă în vârstă de 35 de ani.

În cartea de memorii, Lisa Marie Presley prezintă în detaliu consecinţele pe care le-a avut asupra ei moartea legendarului ei tată, când avea doar nouă ani.

Pentru prima dată, ea descrie cum s-a trezit în după-amiaza morţii sale, în august 1977, şi cum a simţit că ceva nu este în regulă, înainte de a alerga în camera tatălui ei şi de a-l vedea cu faţa în jos pe podeaua băii.

Trupul său a fost expus într-un sicriu deschis la Graceland timp de două zile. După plecarea mulţimii, Lisa Marie Presley mergea şi „îi atingea faţa şi îl ţinea de mână, pentru a vorbi cu el”.

„Ca adult, au fost nopţi în care m-am îmbătat şi i-am ascultat muzica şi am stat acolo şi am plâns. Durerea încă vine. Este încă acolo”, spune ea.

Este un eveniment pe care Keough crede că mama ei nu l-a procesat niciodată pe deplin. Ea a declarat pentru BBC că, în copilărie, se simţea supărată pe celebrul ei bunic, deoarece asocia cântecele acestuia cu faptul că o vedea pe mama ei suferind, chiar şi la mulţi ani după moartea acestuia.

Deşi există şi amintiri ale momentelor tandre şi private de la Graceland, tragedia este o temă constantă în poveste.

Moartea fiului Lisei Marie Presley, Ben Keough, care s-a sinucis în iulie 2020 la vârsta de 27 de ani, a provocat o durere atât de intensă, încât trupul său a fost ţinut în casa familiei pe gheaţă carbonică timp de două luni înainte de a fi înmormântat în cele din urmă.

„Ben a fost dragostea vieţii mamei”, şi au „împărtăşit o legătură sufletească foarte profundă”, scrie Keough despre fratele ei.

Ea a declarat pentru BBC că având mai mult timp cu corpul lui a ajutat-o pe mama ei să „îşi adune gândurile”.

Starea de sănătate a lui Lisa Marie Presley s-a deteriorat după moartea şi înmormântarea fiului ei. Keough scrie în carte că a crezut că mama ei va muri în cele din urmă de inimă frântă.

Presley l-a întâlnit pentru prima dată pe simbolul pop Michael Jackson când avea şase ani. Tatăl ei cânta la Hilton în Las Vegas, iar Jackson 5 cântau în apropiere. S-au întâlnit din nou în 1993, când ea avea 25 de ani, şi s-au înţeles bine, spune ea în carte. Au pus la punct o rutină secretă de convorbiri telefonice şi au început să se întâlnească regulat.

În timpul unei călătorii de opt zile în Las Vegas, ea mergea în fiecare seară în camera lui şi stăteau de vorbă şi se uitau la filme.

„Nu s-a întâmplat nimic fizic, dar legătura a fost atât de nebuneşte de puternică. Nimeni nu văzuse vreodată această latură a lui”, spune ea.

În ultima noapte, el a stins lumina în camera de hotel şi a cerut-o în căsătorie.

Şi în întuneric, Michael a spus: „Nu ştiu dacă ai observat, dar sunt complet îndrăgostit de tine. Vreau să ne căsătorim şi ca tu să ai copiii mei”.

Lisa Marie a fost de acord şi s-au căsătorit în 1994. A fost a doua ei căsătorie, după ce divorţase de tatăl lui Keough, Danny.

Dar cuplul se certa adesea din cauza consumului de droguri al lui Jackson, scrie Presley. El devenea secretos şi „îngrozitor”, şi dispărea zile întregi – comportamente pe care ea le recunoştea la tatăl ei.

A treia căsătorie tumultoasă şi de scurtă durată a lui Presley, cu actorul Nicolas Cage, a durat doar 108 zile. Acest lucru este reflectat în carte, fără nicio menţiune directă a actorului american în casete. Keough scrie că „nu ştie dacă au fost cu adevărat îndrăgostiţi, deşi ea spunea că au fost”.

Ea îşi aminteşte că Cage îi aducea mamei ei diamante şi că de fiecare dată când el apărea era într-o maşină de altă culoare, de obicei un Lamborghini.

Cage a declarat într-un interviu din 2003: „Uneori îmi doresc să nu fi grăbit căsătoria şi uneori regret că am grăbit divorţul”.

Lisa Marie Presley s-a mutat în Anglia pentru „ultima ei şansă la stabilitate” cu al patrulea ei soţ, Michael Lockwood, spune Keough.

Ea a cumpărat o proprietate istorică în Rotherfield şi s-a apucat de grădinărit, gătit şi, de asemenea, i-a plăcut să bea ceai lângă şemineu.

Primii doi ani de „viaţă dulce la ţară” au fost „magici”, scrie ea, dar, în general, mutarea s-a dovedit a fi nesănătoasă pentru ea.

A fost îndepărtată de prietenii ei, singurătatea şi izolarea au avut un impact negativ asupra ei, iar consumul de droguri a crescut.

Lisa Marie a avut doar doi prieteni citaţi în acea perioadă: regretatul chitarist englez Jeff Beck şi fosta ducesă de York Sarah Ferguson, care i-a adus un omagiu emoţionant la înmormântare.

Cartea nu abordează pe deplin disensiunile raportate între Presley şi mama ei, Priscilla Presley, dar este clar că au avut o relaţie dificilă.

„Am fost o pacoste pentru ea şi întotdeauna am simţit că nu mă vrea”, spune Presley în primul capitol.

Cu toate acestea, Keough a declarat pentru BBC că speră că cititorii vor avea capacitatea de a se raporta la „lucruri foarte umane care se întâmplă, cum ar fi dependenţa şi durerea şi dragostea şi mamele şi fiicele şi familia”.

„Sunt conştientă de faptul că există multă tragedie în carte, dar cred că noi toţi am avut, de asemenea, o viaţă cu adevărat veselă, colorată, amuzantă, nebună”, a spus ea.