Liderul Coreei de Nord promite „o viaţă frumoasă” familiilor soldaților pe care i-a trimis în Rusia să lupte împotriva Ucrainei

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor lor, informează Reuters, conform News.ro.

Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri de stat KCNA.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, a relatat KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, potrivit sursei citate.

Ţara „vă va oferi o viaţă frumoasă în ţara apărată cu preţul vieţii martirilor”, a spus el.

Întâlnirea a fost cea mai recentă omagiere a trupelor care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la graniţa cu Ucraina, după ce Kim şi preşedintele rus Vladimir Putin au recunoscut desfăşurarea trupelor în aprilie, după luni de tăcere.