G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liderul Coreei de Nord promite „o viaţă frumoasă” familiilor soldaților pe care…

soldati din coreea de nord
Sursa foto: STR / AFP / Profimedia

Liderul Coreei de Nord promite „o viaţă frumoasă” familiilor soldaților pe care i-a trimis în Rusia să lupte împotriva Ucrainei

Articole30 Aug 0 comentarii

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a promis „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” care au pierit luptând pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, lăudând familiile îndoliate pentru eroismul fiilor şi soţilor lor, informează Reuters, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kim a găzduit familiile soldaţilor şi şi-a exprimat „durerea pentru că nu a reuşit să salveze vieţile preţioase” ale celor căzuţi la datorie, care şi-au sacrificat viaţa pentru a apăra onoarea ţării, a raportat agenţia de ştiri de stat KCNA.

Faptele eroice ale soldaţilor şi ofiţerilor au fost posibile datorită forţei şi curajului pe care le-au dat familiile lor, care sunt „cele mai tenace, patriotice şi drepte persoane din lume”, le-a spus Kim părinţilor, soţiilor şi copiilor, a relatat KCNA.

„Nu mi-au scris nici măcar o scrisoare scurtă, dar cred că mi-au încredinţat familiile lor, inclusiv acei copii iubiţi”, a spus Kim, potrivit sursei citate.

Ţara „vă va oferi o viaţă frumoasă în ţara apărată cu preţul vieţii martirilor”, a spus el.

Întâlnirea a fost cea mai recentă omagiere a trupelor care au suferit pierderi grele în regiunea Kursk din Rusia, la graniţa cu Ucraina, după ce Kim şi preşedintele rus Vladimir Putin au recunoscut desfăşurarea trupelor în aprilie, după luni de tăcere.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un într-un „viitor potrivit”

Articole26 Aug • 117 vizualizări
0 comentarii

Tensiuni crescute la cea mai militarizată frontieră din lume, care separă Coreea de Sud de Coreea de Nord

Articole24 Aug • 578 vizualizări
1 comentariu

Coreea de Nord testează două noi rachete, pe fondul tensiunilor cu Seulul / Testarea, supravegheată de liderul Kim Jong Un

Articole24 Aug • 119 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.