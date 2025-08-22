Liderul comunist Vladimir Voronin susține că oligarhul Vladimir Plahotniuc i-a transmis socialistului Igor Dodon 860.000 de euro într-o pungă / Disensiuni în ”Blocul Patriotic” cu o săptămână înainte de începerea campaniei electorale din Moldova

Liderul socialiștilor Igor Dodon a descris drept „provocare din partea guvernării” înainte de alegeri declarațiile liderului comunist Vladimir Voronin, colegul său de bloc electoral, despre faptul că în punga primită în iunie 2019 de la oligarhul Vladimir Plahotniuc se aflau 860 de mii de euro., potrivit Rador Radio România.

Dodon, care este judecat în legătură cu primirea pungii de la Plahotniuc într-un dosar de corupție politică supranumit „Kuliok”, le-a vorbit jurnaliștilor în timpul unui protest al socialiștilor în fața Casei Guvernului, pe 21 august.

„Ieri a avut loc o provocare din partea guvernării, la un canal al guvernării, pentru a crea disensiuni” în cadrul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a spus Dodon, adăugând că va cere neîntârziat clarificări „în interiorul blocului”.

Scandalul lovește în imaginea „Blocului Patriotic” cu o săptămână înainte de startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Vorbindu-i jurnalistului Anatolie Golea la postul TV8 pe 20 august, fostul președinte Voronin a spus că știe chiar de la Plahotniuc câți bani erau în punga transmisă de oligarh lui Dodon și că a depus asemenea mărturii la procuratură.

„860.000 de euro. Platotniuc chiar se revolta că cine a luat alte 140 de mii. Se revolta printre ai săi. Spunea: Știu exact că am pus în pungă un milion. Așa mi-a spus personal Plahotniuc”, a declarat Voronin în emisiunea de la TV8.

Liderul comuniștilor l-a criticat de multe ori pe Dodon în trecut, numindu-l „trădător” pentru faptul că acesta a părăsit Partidul Comuniștilor, în 2011, și i-a dezbinat alegătorii cu ajutorul Partidului Socialiștilor, pe care l-a relansat atunci, reușind apoi să câștige și alegerile prezidențiale, în 2016.

Dar declarațiile de la TV8 reprezintă prima asemenea lovitură aplicată de Voronin fostului său discipol după recenta creare a „Blocului Patriotic”, formațiune cu simpatii pro-ruse, care își propune să debarce de la putere, în urma parlamentarelor, partidul proeuropean de guvernământ PAS.

În timp ce Dodon este primul pe lista de candidați ai acestui bloc înregistrată de Comisia Electorală Centrală, Voronin este pe locul 49, cu șanse mici să ajungă în parlament.

El i-a spus în emisiune lui Anatolie Golea că există o înțelegere în cadrul blocului să fie mutat pe o poziție mai bună, a 32-a. Nu este limpede însă dacă, în urma declarațiilor sale despre banii din „kuliokul” dat de Plahotniuc lui Dodon, înțelegerea mai rămâne valabilă.

În comentariile făcute jurnaliștilor a doua zi după declarațiile lui Voronin, Dodon a transmis asigurări alegătorilor că „blocul va rezista și va funcționa mai departe” în ciuda a ceea ce consideră „provocări” organizate de guvernare.

Într-o replică pe rețelele de socializare, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a declarat că „Dodon n-a reușit să explice ce era în sacoșa neagră, dar a împărțit acuzații în stânga și-n dreapta – și presei, și guvernării”.

Jurnalista de investigație Mariana Rață, una dintre fondatoarele TV8, a respins afirmațiile lui Dodon că postul ar avea legături cu guvernarea. „Declarația îi aparține lui Vladimir Voronin, coleg de bloc cu Igor Dodon, iar jurnaliștii au rolul de a adresa întrebări pertinente, ceea ce a și făcut colegul nostru Anatolie Golea”, a spus Rață, adăugând că Dodon refuză de vreme îndelungată cererile de interviu ale postului.

Liderul socialiștilor se confruntă de șase ani cu acuzații că a luat mită de la Plahotniuc, fostul lider al PD, pentru a face coaliție cu acesta în urma alegerilor parlamentare din 2019.

Acuzațiile pornesc de la o înregistrare video scursă în presă după ce o înțelegere între Dodon și Plahotniuc a eșuat atunci. Dodon a făcut, în schimb, coaliție cu actuala președintă Maia Sandu, iar Plahotniuc a fost alungat de la putere și a fost nevoit să fugă din țară.

În mai 2022, Dodon a fost reținut pentru scurt timp, în debutul unei anchete împotriva sa în acest caz. Procurorii îl acuzau că ar fi primit între 600.000 și un milion de dolari mită, iar procesul său este pe rol la Curtea Supremă de Justiție.

În declarațiile de la TV8, Vladimir Voronin a reconfirmat că a depus mărturie în dosarul lui Dodon la Procuratura Anticorupție.

Procurorii mai investighează alte câteva dosare în care Dodon este acuzat de îmbogățire ilicită și de trădare de patrie. Fostul președinte pledează nevinovat și susține că este persecutat politic de actuala guvernare pro-europeană.

Sursa: EUROPA LIBERĂ MOLDOVA / Rador Radio România /.