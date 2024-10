Liderul ATP s-a retras de la Mastersul de la Paris

Principal favorit al competiției, Jannik Sinner s-a retras marți de pe tabloul principal al Mastersului de la Paris. Aflat pe locul 1 ATP, italianul pregătit de Darren Cahill a fost nevoit să declare forfait din cauza unui virus intestinal.

Este a doua retragere importantă de care organizatorii de la Paris au parte la ediția din acest an, după ce Novak Djokovic (de șapte ori campion) a ales să nu participe la turneul de la Bercy.

„Am venit devreme pentru a mă pregăti, dar nu mă simt deloc bine. Am un virus care cel mai probabil va trece în următoarele două-trei zile. Nu sunt pregătit fizic pentru a concura” – Jannik Sinner.

După retragerea lui Sinner, Carlos Alcaraz a devenit principalul favorit la câștigarea competiției de categorie ATP 1000.

Sinner va fi înlocuit pe tabloul principal de un „lucky loser”, francezul Arthur Cazaux. Învins în calificări, acesta va juca direct în turul doi împotriva câştigătorului meciului dintre Corentin Moutet şi Ben Shelton.

Paris Rolex Masters are loc în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie, pe hard indoor, la Palais Omnisports din Bercy. Are premii totale în valoare de €5,950,575, iar campionul en-titre este Novak Djokovic.

Jannik Sinner on his withdrawal from Paris:

“I came very early to prepare, then felt sick. I have a virus at the moment, which is gonna pass the next 2 or 3 days. Body-wise I’m not ready to compete. I’m very sorry for that.”

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2024