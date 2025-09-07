Șefa SOS, Anamaria Gavrilă: Guvernul a ales lipsa de dialog şi democraţie prin asumarea răspunderii

Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a intervenit, duminică în plenul Parlamentului, la dezbaterea pe moțiunea împotriva Guvernului Bolojan afirmând că România are nevoie „de o schimbare totală, bazată pe viziune”. Ea consideră că scăderea deficitului bugetar şi concedierile nu înseamnă viziune, transmite Agerpres.

„În loc să vină cu măsuri utile care ar fi putut fi sprijinite chiar şi de către Opoziţie, Guvernul a ales lipsa de dialog şi lipsa de democraţie prin asumarea răspunderii. Când guvernezi e normal ca nu toată lumea să fie mulţumită, dar când reuşeşti să superi pe toată lumea, inclusiv pe cei care te-au susţinut să ajungi la guvernare, înseamnă că faci ceva fundamental greşit şi trebuie să fii oprit. România are nevoie de o schimbare totală, însă una bazată pe viziune. Să scădem deficitul bugetar nu este viziune, să dăm oameni afară nu este o viziune, să tratăm profesorii ca pe cursuri online care pot preda la şcoli diferite de la o oră la cealaltă nu este o viziune. Aceste lucruri nu ajută pe nimeni. România are nevoie de umanitate, de dialog, de construcţie, de schimbare spre bunăstare şi stabilitate”, a menţionat șefa POT.

În Legislativ este dezbătută moţiunea de cenzură „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, împotriva proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan referitor la modificarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Plenul reunit al Parlamentului dezbate, duminică, cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.