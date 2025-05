Liberalul clujean Alin Tișe: Cred că PNL va trebui să intre în opoziție, putem face politică în opoziție. Peste trei ani vom fi pulverizați / La Cluj, candidatul alianței PNL-PSD- UDMR nu a câștigat în nicio secție de votare

Clujul este singurul județ din țară în care Nicușor Dan s-a poziționat pe primul loc, după primul tur al alegerilor prezidențiale. Deși județul este condus de peste 15 ani de o administrație liberală, în cooperare cu PSD și cu UDMR, liderii alianței n-au reușit să-i aducă un scor electoral favorabil candidatului lor, Crin Antonescu. După Nicușor Dan s-a poziționat pe locul al doilea candidatul extremist George Simion, iar Crin Antonescu s-a clasat pe locul al treilea.

Președintele Consiliului Județean, liberalul Alin Tișe, este cel care în campania electorală a lansat scenariul cu Antonescu pierzând competiția electorală, subliniind că marile partide ar trebui „să-și pună întrebări în ipoteza în care nu vor avea capacitatea să-și ducă candidatul în turul al doilea”. Același Tișe argumente că din punctul său de vedere, poate accepta „doar locul 1, în Cluj, pentru Crin Antonescu”.

Prezent într-o emisiune la Prima News, liberalul clujean a evitat să-și asume vreo răspundere pentru eșecul de la nivel județean, în schimb a spus că și-ar dori ca PNL să intre în opoziție și că nu mai vrea să fie condus de „cei care n-au performat electoral”.

„Doar așa se poate reforma PNL. Altfel peste cinci ani vom fi pulverizați. Nu mai vreau să fiu condus de cei care nu au performat electoral! Nu plec din partid, nu trădez partidul. În urmă cu 12 ani am fost trădat de ai mei, de colegii din partid! La nivel personal, cred că PNL va trebui să intre în Opoziție, putem face politică în opoziție. Peste trei ani vom fi pulverizați. Cea mai bună șansă de reformă este în Opoziție. PNL și-a pierdut electoratul! Eu am un vot, asta voi propune în conducerea partidului! Cei care au câștigat acum să fie lăsați să își pună în practică ideile! Dacă domnul Dan a câștigat cu 48 la sută în municipiul Cluj-Napoca, să îl lăsăm să își impună viziunea cu partidul domniei sale. În conducerea partidului, trebuie să se regăsească primii 10 oameni care au câștigat alegeri! Aceleași fețe care se mută de la un minister la altul nu mai trebuie să apară. Primarii , aleșii locali nu mai cred în propriile conduceri. Nu îi mai urmează. Problema e ca s-au decredibilizat în interior. Eu nu mai accept să mă conducă un om care nu a performat electoral. Nu plec din partid la greu. În urmă cu 12 ani m-au trădat cei din partid! Și am pierdut Consiliul Județean! O să spun mai multe despre trădarea lor când nu voi mai fi în politică. La acea vreme, USL mi-a propus să candidez din partea lor și probabil nu pierdeam. Dacă nu am trădat atunci, nu o fac nici acum când partidul e într-o situație complicată!”, a spus Tișe la Prima News,