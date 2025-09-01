Liberalul Alexandru Muraru cere modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă / Totodată, el solicită sancţiuni financiare pentru partidele care incită la ură

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va solicita Guvernului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă pentru infracţiunile contra persoanei. Totodată, Muraru cere sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură, transmite News.ro.

”În calitate de parlamentar, voi iniţia un pachet legislativ de urgenţă, un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului», care va conţine doi piloni principali. Voi solicita de urgenţă Guvernului României adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât motivarea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă specială pentru toate infracţiunile contra persoanei, cu pedepse semnificativ mai mari. De asemenea, voi cere sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură”, a declarat, luni, Muraru.

El a afirmat că va depune o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice, prin care subvenţia de la bugetul de stat să fie suspendată sau redusă drastic pentru orice partid politic ai cărui lideri sau membri sunt condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de incitare la ură şi discriminare.

”Banii publici nu pot finanţa ura şi violenţa”, a precizat Alexandru Muraru.

Deputatul PNL afirmă că se impune toleranţă zero faţă de extremism şi că este necesar un plan de măsuri de urgenţă pentru a opri spirala violenţei xenofobe, instigată direct de retorica toxică a partidului AUR.

El a precizat că atacul ”barbar” de la Cluj, unde un cetăţean străin venit să muncească în România a fost bătut cu o bucată de lemn şi se află acum în comă, nu este un accident, ci ”o consecinţă previzibilă şi tragică a campaniei de ură propagate de liderii AUR”.

”Ce s-a întâmplat la Cluj este o oroare care pătează imaginea României şi ne arată faţa hidoasă a extremismului. Acest act de o bestialitate rară nu este un incident izolat. Este rezultatul direct al campaniei de ură, xenofobie şi dezumanizare orchestrată de liderii AUR, care de luni de zile otrăvesc spaţiul public. Să fie clar: sângele acestui om nevinovat este şi pe mâinile celor care, din Parlamentul României, au incitat la ură. Partidul AUR are, moral, mâinile pătate de sângele acestui om. Să nu mai auzim scuzele ridicole că postările lor nu au legătură cu violenţa stradală; ba da, au legătură directă, sunt combustibil pentru ură”, a mai declarat deputatul Alexandru Muraru.

El consideră că violenţa extremistă nu mai poate fi tratată cu simple comunicate, ci a devenit o problemă de siguranţă naţională care necesită un răspuns ferm şi imediat din partea statului român.

”Este momentul zero. Nu mai putem asista pasivi cum România este împinsă spre haos de nişte extremişti iresponsabili. Fac un apel la toate forţele politice pro-europene şi la întreaga societate civilă să se alăture acestui demers şi să spunem un NU hotărât extremismului. România este şi trebuie să rămână o ţară sigură, europeană şi tolerantă”, a adăugat Alexandru Muraru.