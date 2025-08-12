Laura Codruța Kovesi: Dacă Grecia ar fi utilizat la timp banii UE pentru modernizarea sistemului feroviar, tragedia feroviară de la Tempi ar fi fost evitată

”Prin câte tragedii trebuie să mai trecem ca să înțelegem că infracțiunile financiare nu sunt chestiuni mărunte?”Această frază nu aparține unui activist, ci celei mai puternice femei din justiția europeană, Laura Codruța Kovesi – șefa Parchetului European, a scris publicația elena New Post, citată de Rador.

Într-o declarație pentru postul german ARD, Kövesi nu și-a precupețit cuvintele: a dat ca exemplu tragedia de la Tempi, accidentul feroviar în care au murit 57 de persoane în urma ciocnirii unui tren de marfă cu un tren de pasageri și a dezvăluit că Grecia a primit milioane de euro de la UE pentru a moderniza sistemul de semnalizare al rețelei feroviare.

„Dacă proiectul ar fi fost implementat la timp și corect, tragedia ar fi putut fi evitată”, a subliniat ea, punând accent pe lipsa de transparență și proasta gestionare.

Kövesi o spune clar: „Nu există o țară curată”. De la frauda fiscală și vamală la proasta gestionare a subvențiilor, Parchetul European are 2.666 de dosare deschise doar în anul 2024, cu un prejudiciu pentru bugetul european de până la 24,8 miliarde de euro.

La biroul ei ajung cele mai „grave” cazuri de corupție din Europa, de la scandalul privind subvențiile agricole ale OPEKEPE (echivalentul grecesc al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură n.trad.) până la cele mai complexe fraude transfrontaliere.

Procurorul român nu ezită să intre în confruntări. Recunoaște că mai mulți politicieni îi cer „să nu vorbească atât de mult” și să nu facă publice informațiile. Ea răspunde prin fapte, nu prin tăcere.

„Corupția nu va dispărea niciodată, dar lupta merită. Justiția trebuie să fie independentă și puternică – acest lucru este esențial pentru democrație.”

Traseul urmat de ea este legendar: în 2006 a devenit cea mai tânără și prima femeie procuror general din România, una dintre cele mai corupte țări din UE. În 2019, a spart din nou „plafonul de sticlă”, preluând funcția de prima femeie procuror european.

Nici măcar Germania nu este scutită, înregistrând pierderi anuale de 10 miliarde de euro din fraude fiscale, subliniază Kovesi. Mesajul ei este clar: cetățenii merită transparență, cei responsabili trebuie trași la răspundere și nicio țară nu are dreptul să se ascundă în spatele unei „fațade”.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu