Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente de la Monza, înaintea lui Charles Leclerc

Lando Norris (McLaren) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere la Monza, vineri, dar diferențele din spatele britanicului sunt foarte mici, iar top 6 al sesiunii este cuprins în două zecimi, transmite L’Equipe.

Dacă prima sesiune de antrenamente libere a Marelui Premiu al Italiei a fost dominată de Ferrari vineri dimineață, în momentul în care s-a rulat mai rapid în a doua sesiune, monoposturile Scuderiei nu au reușit pe deplin să țină ritmul, iar în cele din urmă Lando Norris a semnat cel mai bun timp, 1’19’’878.

Totuși, tifosii se pot liniști: Ferrari este încă în joc, în principal datorită lui Charles Leclerc, care, în ciuda unei sperieturi în pietriș – dar monegascul nu a fost singurul care a ieșit prea larg în această sesiune – a terminat imediat în urma britanicului, la doar 83 de miimi.

Top 6 este cuprins, de altfel, în mai puțin de două zecimi, cu Carlos Sainz (Williams) la 96 de miimi, Oscar Piastri (McLaren) la 181 de miimi, Lewis Hamilton (Ferrari) la 192 de miimi și Max Verstappen (Red Bull) la 199 de miimi. Nu este niciun Mercedes din fruntea clasamentului, George Russell mulțumindu-se cu al 10-lea timp, la 39 de sutimi, în timp ce Kimi Antonelli a părăsit sesiunea după un sfert de oră din cauza unei ieșiri în decor.

Britanicul este precedat de Alex Albon (Williams), al 7-lea, în fața lui Nico Hülkenberg (Sauber) și Yuki Tsunoda (Red Bull), care îl însoțește, lucru mai rar întâlnit, pe coechipierul său în top 10.

Isack Hadjar (Racing Bulls) s-a clasat pe locul 11 la cinci zecimi, Esteban Ocon (Haas) este al 16-lea la 77 de sutimi, iar Pierre Gasly (Alpine) ocupă locul 18 la 1’’224. Ca de obicei la Monza, diferențele sunt destul de strânse, întrucât 12 piloți sunt cuprinși în cinci zecimi, iar 17 într-o secundă.