Lando Norris a detectat primul semn de slăbiciune al noului monopost McLaren

Lando Norris a fost cel mai rapid în prima zi de teste din Bahrain, dar pilotul celor de la McLaren spune că este prematur ca cineva să-și poată facă o idee clară asupra performanțelor monoposturilor care se află în aceste zile pe circuitul de la Sakhir.

Clasat pe locul al doilea în sezonul trecut din Formula 1, Norris spune, printre altele, că MCL39 se simte bine la condus, dar că există și zone care pot fi îmbunătățite.

„Se simte similar (n.r. cu monopostul de anul trecut), ceea ce este un început bun. De acolo am vrut să începem”, a spus Norris jurnaliștilor prezenți în Bahrain.

„Nimic nu a fost abordat în mod major (n.r. pe noul monopost). Am încercat doar să facem mașina rapidă peste tot și să adăugăm mai multă încărcătură, un mod simplu de a privi lucrurile, sincer.

Vrem în continuare să încercăm să ne concentrăm pe unele zone mai mult decât pe altele. Ieri și astăzi ne-am chinuit mai mult cu partea din spate a monopostului decât ne-am fi dorit. Dar este încă devreme (n.r. să tragem concluzii).

Dacă am intra în calificări acum, sunt sigur că am schimba unele lucruri, dar o mare parte din ziua de azi și de ieri a fost doar bifarea unor direcții”, a completat Norris.

„Dar cred că dacă vrem să îmbunătățim ceva în acest moment, este încă partea din spate a mașinii”, a încheiat Lando Norris, citat de PlanetF1.com, fără a preciza cu exactitate ce anume l-a deranjat din partea spate a noului monopost McLaren.

