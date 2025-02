VIDEO Lewis Hamilton, cel mai rapid – Pilotul Ferrari, primul în sesiunea de dimineață a testelor F1 de joi de la Bahrain

Lewis Hamilton a reușit cel mai bun timp al sesiunii de dimineață din cea de-a doua zi de teste din Bahrain. Noul pilot al Scuderiei Ferrari a oprit cronometrul la 1:29.379, el fiind urmat de George Russell (Mercedes +0.399) și Carlos Sainz (Williams +0.711).

Lewis a folosit nouă seturi de anvelope Pirelli în cele patru ore de teste de joi dimineața de pe circuitul de la Sakhir. Timpul bifat de britanic a fost reușit pe cauciucuri medii.

Al doilea clasat, George Russell a folosit 11 seturi de anvelope, iar diferența față de Hamilton a fost la finalul sesiunii de teste de +0.399 secunde. Pilotul Mercedes a folosit tot pneuri medii, la fel ca și Hamilton.

În fine, al treilea a fost Carlos Sainz, pilot care a sosit la Williams după trei sezoane petrecute la Ferrari. El a avut o întârziere de +0.711 secunde, dar trebuie menționat că acest timp a fost bifat cu cauciucuri hard (a utilizat 10 seturi).

Lewis a fost cel mai rapid pe primele două sectoare, iar Russell pe al treilea.

Teste Bahrain, ziua a doua, sesiunea de dimineață, clasament

