Soția șefului de la Mercedes F1, Susie Wolff, tot mai aproape de a candida pentru șefia FIA

Susie Wolff, soția lui Toto (53 de ani – șeful Mercedes Racing) este tot mai aproape de o candidatură la șefia FIA (Federația Internațională de Automobilism), informează presa auto apropiată de lumea Formulei 1.

În prezent, Susie (42 de ani) este conducătoarea „F1 Academy”, instutiție afiliată F1 și destinată exclusiv femilor.

Conform revistei italiene Autosprint, scandalul dintre Ben Sulayem (actualul șef al FIA) și familia Wolff ar avea de fapt legătură cu presupusul interes al lui Susie de a candida pentru conducerea FIA. Alegerile au loc la finalul acestui an.

Context

„În realitate, a fost un mod de a face cunoscut faptul că era conștient de posibila lansare a doamnei Wolff într-o cursă electorală prezidențială”, se precizează în Autosprint.

Următoarele alegeri pentru conducerea FIA vor avea loc în luna decembrie a acestui an. Conform regulilor FIA, Ben Sulayem (actualul președinte) este eligibil pentru a candida la realegere pentru până la două mandate suplimentare de patru ani.

Ben Sulayem a spus că nu are vreo problemă cu cei care își doresc să candideze împotriva lui.

„Aș fi mai mult decât fericit (n.r. să aibă contrandidați). Este vorba de democrație tot timpul, nu o parte din timp”, a precizat Ben Sulayem.

Toto Wolff’s wife Susie may be shaping up to become the next FIA president.

At the end of 2023, the current highly controversial president Mohammed Ben Sulayem launched an investigation about a potential conflict of interest involving Mercedes boss Toto and Susie, boss of the… pic.twitter.com/8q842vFP6l

— F1 Chronicle (@F1Chronicle) February 26, 2025