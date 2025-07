One Man Show cu Horaţiu Mălăele şi „Folk la Muzeu” cu Ducu Bertzi, în proiectul estival „Tipografia de idei” al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un spectacol One Man Show cu actorul Horaţiu Mălăele şi evenimentul „Folk la Muzeu” cu cantautorul şi folkistul Ducu Bertzi sunt aşteptate de public în prima parte a lunii august cadrul proiectului estival „Tipografia de idei” al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„O să avem un moment de Folk la muzeu, pe modelul celorlalte evenimente, unde am avut Disco la muzeu, Holograf, chiar Hip-Hop la muzeu, blues cu AG Weinberger, şi în aceeaşi notă terminăm cu Folk la muzeu, cu Ducu Bertzi şi cu un moment de One Man Show avându-l ca invitat pe Horaţiu Mălăele. Ducu Bertzi nu a mai fost de mult la noi, în decembrie 2022 a participat la Bibliovibes la Biblioteca judeţeană, iar Horaţiu Mălăele a mai fost, în noiembrie 2022, la muzeu cu o expoziţie de grafică şi spectacolul ‘Sunt un orb’. De data aceasta va veni cu un program pe care şi noi suntem curioşi să-l descoperim. Am preferat să fie o surpriză pentru toată lumea”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, muzeograful Bogdan Anagnastopol, organizator, transmite Agerpres.

„Folk la Muzeu” cu cantautorul Ducu Bertzi va avea loc pe 8 august, iar pe 9 august publicul se va întâlni cu actorul Horaţiu Mălăele.

Până la încheierea proiectului estival vor mai avea loc două ateliere de educaţie muzeală, unul în 6 august, numit „Copilăria de altădată” şi altul în 7 august, „Peştişorul, prietenul meu!”

Atelierul „Copilăria de altădată” este dedicat elevilor din învăţământul primar şi va cuprinde discuţii interactive despre jocurile din copilăria de altădată, vizionarea filmului pentru copii „Maria Mirabela”şi diferite activităţi practice. Atelierul este organizat şi susţinut de Dalida Moga, educator muzeal, şi Andreea Pop, muzeograf, din cadrul Serviciului Relaţii Publice şi Expoziţii.

Atelierul „Peştişorul” este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani care vor învăţa modul în care se amenajează un acvariu şi cum se populează acesta, vor face şi o vizită la Vivariul muzeului, unde vor descoperi peşti din diferite zone geografice şi habitatul acestora. Activitatea este organizată şi susţinută de Gabriela Lobonţ şi Adina Pop, muzeografe la Secţia de Ştiinţele Naturii şi Muzee Memoriale.

Atelierele de educaţie muzeală au avut diverse teme în această vară, precum: Iniţiere în tainele restaurării, Lumea plantelor medicinale, Micul geolog, Pictură pe sticlă – „Imagini sacre”, Pictură decorativă pe mobilier (aplicaţii de foiţe metalice), Ţestoasa Franklin şi prietenii săi de la Vivariu, Pictură pe lemn – „Icoana bizantină”, Istoria ceaiului, dar şi un curs de dansuri greceşti pentru a promova diversitatea etnică, fiind invitat profesorul de dans Giorgos Kapsalis (Salonic, Grecia).

Programul proiectului estival „Tipografia de idei”, aflat la a treia ediţie, a cuprins, în perioada 28 iunie – 9 august, aproape 35 de activităţi culturale, din care 12 evenimente majore, cu invitaţi de marcă.

„Comparativ cu anul 2024, programul actual a avut aproximativ acelaşi număr de evenimente, dar undeva la 50% din ce a fost în primul an, în 2023, când muzeul a beneficiat de o finanţare europeană şi proiectul a durat două luni şi jumătate, cu 65 de evenimente”, a mai precizat, pentru AGERPRES, muzeograful.

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea – Complex Muzeal a organizat, în perioada 28 iunie – 9 august, cea de-a treia ediţie a proiectului estival Tipografia de idei | #hailamuzeu, care a cuprins atât evenimente culturale, expoziţionale – târg de viniluri, conferinţe, proiecţii de film, lansare de carte, workshop, întâlniri cu personalităţi din lumea artistică şi altele, cât şi activităţi de educaţie muzeală, ce au avut loc la sediul Muzeului Ţării Crişurilor (str. Armatei Române nr.1/A).

Anul acesta Tipografia de idei a fost organizată cu sprijinul partenerilor: Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Asociaţia „Forumul Bihorean”, Asociaţia „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor”, Hotel Continental Forum Oradea, Street Coffee Roasters, Wood Box şi Podgoriile Dextra.