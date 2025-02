VIDEO Lando Norris, cel mai rapid în prima zi a testelor F1 din Bahrain

Lando Norris a stabilit cel mai rapid timp al primei zile de teste din Bahrain, pilotul celor de la McLaren oprind cronometrul la 1:30.430. Britanicul a fost urmat de George Russell (Mercedes +0.157) și de Max Verstappen (RedBull +0.244).

Lewis Hamilton a încheiat prima zi a testelor de Formula 1 de la Sakhir pe locul 13, la +1.404 secunde distanță de Norris.

Prima zi de teste din Bahrain, rezultate complete

Lando Norris (McLaren), cel mai rapid timp al zilei de miercuri de pe circuitul de la Sakhir

Programul testelor din Bahrain

Circuitul Sakhir are o lungime de 5,412 km și cuprinde 15 viraje și 3 zone DRS.

Ziua a doua – Joi, 27 februarie

08:50 – 13:05 / ședința de dimineață

13:55 – 18:05 / ședința de după-amiază

22:00 – Încheierea testelor

Ziua a treia – Vineri, 28 februarie

08:55 – 13:05 / ședința de dimineață

13:55 – 18:05 / ședința de după-amiază

22:00 – Încheierea testelor

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Pierre Gasly, Jack Doohan Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Fernando Alonso, Lance Stroll Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Charles Leclerc, Lewis Hamilton Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber: Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto

Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Andrea Kimi Antonelli RB: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Yuki Tsunoda, Isack Hadjar RedBull: Max Verstappen, Liam Lawson

Max Verstappen, Liam Lawson Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr.

