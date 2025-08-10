Lady Gaga conduce nominalizările la MTV Video Music Awards 2025

Nominalizările la MTV Video Music Awards 2025, cunoscute sub numele de VMA, au fost anunțate în această săptămână, iar concurența este acerbă. Lady Gaga conduce nominalizările din acest an cu 12 nominalizări, inclusiv la categoriile videoclipul anului, artistul anului și cel mai bun album, scrie CNN.

Ea este urmată de Bruno Mars cu 11 nominalizări; Kendrick Lamar cu 10; și ROSÉ și Sabrina Carpenter, la egalitate cu câte opt nominalizări fiecare.

Este pentru a treia oară când cântăreața „Abracadabra” și actrița din „House of Gucci” conduce nominalizările la VMA, după ce a mai făcut-o în 2010 cu 13 nominalizări și în 2020, când a terminat la egalitate cu nouă nominalizări.

Anul acesta, Ariana Grande și The Weeknd au câte șapte nominalizări fiecare; Billie Eilish are șase; Charli XCX a obținut cinci nominalizări, iar Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus și Tate McRae sunt la egalitate, cu câte patru nominalizări fiecare.

Beyoncé și Taylor Swift, ambele nominalizate la categoria „Artistul anului”, se luptă din nou pentru titlul de cea mai premiată artistă din istoria VMA.

Gala a adăugat, de asemenea, categoriile „Cel mai bun artist country” și „Cel mai bun artist pop”.

Vezi lista nominalizărilor pe categorii, pe CNN.