La New York începe Fashion Week 2024, unul dintre cele mai importante evenimente în lumea modei. Ce ne așteaptă?

Săptămâna Modei de la New York revine în această toamnă, iar designerii sunt așteptați să își aducă cele mai bune colecții pe podium. Colecțiile de primăvară/vară 2025 ale brandurilor precum 3.1 Philip Lim, Luar, Willy Chavarria și multe altele fac parte din peste 60 de defilări programate pentru începutul lunii septembrie.

Studioul de design Area din New York va fi designerul care va da startul evenimentului organizat de Council of Fashion Designers of America cu o defilare toamnă/iarnă 2024 pe 6 septembrie. Ralph Lauren și Proenza Schouler sunt programați să își prezinte creațiile în zilele de dinaintea lansării oficiale, relatează USA Today.

Lista celebrităților invitate la defilările de primăvară NYFW cuprinde nume mari din muzică, de la Hollywood, din sport și, desigur, modă. Beyoncé, Janet Jackson, Sam Smith, Anna Wintour, Emily Ratajkowski și Blake Lively s-au numărat printre participanții văzuți la evenimentele pline de vedete din februarie.

NYFW începe oficial vineri, 6 septembrie. Este evenimentul care dă startul lunii modei, urmat de săptămânile modei de la Londra, Milano și Paris.

În fiecare an, în februarie și septembrie, NYFW oferă designerilor din întreaga lume o platformă pentru a-și prezenta creațiile în fața creatorilor de modă, a cumpărătorilor din magazine și a presei.

Programul NYFW 2024

Iată o selecție a spectacolelor care vor avea loc în timpul NYFW 2024, 6-11 septembrie.

Vineri, 6 septembrie

Area

Brandon Maxwell

Badgley Mischka

Willy Chavarria

Sâmbătă, 7 septembrie

Prabal Gurung

Sergio Hudson

Tommy Hilfiger

Kim Shui

Duminică, 8 septembrie

Ulla Johnson

Off-White

Colecția Jason Wu

3.1 Phillip Lim

Eckhaus Latta

Luni, 9 septembrie

Carolina Herrera

Naeem Khan

Antrenor

Theophilio

Tory Burch

Marți, 10 septembrie

COS

Michael Kors

Elena Velez

Cynthia Rowley

Miercuri, 11 septembrie

Jane Wade

Politică privată

Frederick Anderson

Melitta Baumeister

Anul acesta, NYFW s-a mutat de la Spring Studios din centrul orașului la clădirea Starrett-Lehigh a RXR din cartierul Chelsea din Manhattan.

„Centrul profesional și cultural” dispune de o terasă în aer liber cu vedere la râul Hudson, un restaurant, o sală de mese și spații pentru evenimente.