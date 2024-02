La Iași există un service în care îţi poţi repara singur maşina / ”Am fost inspiraţi de cunoscutul serial românesc Las Fierbinţi” / Ora costă 60 lei

În Iaşi există un service auto unde îţi poţi repara singur maşina, cu numai 60 de lei/oră. Dar, pentru asta, îţi trebuie puţină îndemânare şi câteva cunoştinţe în domeniu, anunță Ziarul de Iași. Proprietarii LasCars self-service sunt doi tineri, Andrei, de profesie avocat, şi Lucian, mecanic, care au observat o lipsă în domeniu şi au decis să intre anul trecut pe această nişă. Au investit peste 50.000 de euro, iar în septembrie 2023 au deschis punctul de lucru de pe Calea Chişinăului, fiind primul self-service din judeţul Iaşi şi al treilea din ţară la vremea respectivă.

Andrei şi Lucian spun că nu duc deloc lipsă de clienţi, care le trec pragul chiar şi la volanul unor maşini precum Subaru WRX, Golf GTI, Audi S5 sau S3, şi până la autoturisme scumpe cum e gama de lux sport BMW M4 Competition 2022. Pentru doar câţiva zeci de lei, clienţii au acces la un elevator şi trusa de scule, una complexă, profesionistă.

Atunci când întâmpină probleme, clienţii pot cere ajutorul unui mecanic care se află permanent pe lângă ei.

Clienţii LasCars provin din toate domeniile, de la studenţi la medicină, IT sau alte domenii şi până la oameni de afaceri sau de profesii diverse. Dacă numele v-a dus cu gândul la serialul românesc Las Fierbinţi, nu e rău, pentru că proprietarii spun că a fost pentru ei o sursă de inspiraţie.

”Numele self-service-ului nu are o poveste în spate, este doar o denumire pe care noi am găsit-o potrivită şi atrăgătoare. Se poate spune că am fost inspiraţi de cunoscutul serial românesc Las Fierbinţi”, a declarat Andrei pentru „Ziarul de Iaşi”.