La 39 de ani, Chris Froome visează la încă o participare în Turul Franței și spune cine este „ciclistul secolului”

De la accidentul suferit în 2019, Chris Froome s-a tot luptat să revină la forma care l-a consacrat. Cu toate că acest lucru nu s-a mai întâmplat vreodată, ciclistul britanic, ajuns între timp la 39 de ani, încă speră la o participare în Turul Franței.

Pe vise nu se depune praful, spune o expresie după care pare să se ghideze și Chris Froome. Ajuns la 39 de ani, rutierul celor de la Israel Start-Up Nation nu și-a luat gândul de la o ultimă participare în Turul Franței, competiție care i-a adus consacrarea profesională.

„Nu este o nebunie să cred că mă pot întoarce în Le Tour, tot visez la acest lucru”, spune Chris într-un interviu pentru Marca.

„Nu știu care va fi programul meu pentru 2025, dar marea provocare este să încerc să concurez din nou într-un Mare Tur.

Trebuie să fiu sincer și să realizez că nu mai pot avea aceleași provocări pe care le aveam înainte de acel accident, dar încă mă bucur să fiu pe bicicletă”, se destăinuie britanicul.

În momentul în care a venit vorba despre lupta la vârf din ciclismul mondial, acolo unde Tadej Pogacar pare în acest moment fără rival, Froome merge și mai departe de atât și spune despre sloven că nu este doar ciclistul anului 2024, dar și rutierul secolului.

„Au fost doi ani în care a mers foarte bine, dominând Turul Franței, dar și alte competiții. Dar și Remco (n.r. Remco Evenepoel) este acolo, la nivel înalt.

Cred că Pogacar după ce a câștigat două competiții majore și alte câteva competiții în acest an, este cel mai bun ciclist al lui 2024, dar și al secolului”, a conchis Chris Froome pentru sursa citată.

În acest moment, Pogacar (26 de ani) este încă în urma lui Froome atunci când vine vorba despre titlurile din Turul Franței: este 4-3 în favoarea britanicului în vârstă de 39 de ani.

De-a lungul carierei, Chris Froome a câștigat de patru ori Turul Franței (2013, 2015, 2016, 2017), o dată Turul Italiei (2018) și de două ori Turul Spaniei (2011, 2017).

A concurat pentru Team Konica Minolta (2007), Barloworld (2008-2009), Team Sky (2010-2020) și Israel Start-Up Nation (din 2021 și până în prezent).

Ce s-a întâmplat în 2019

În timp ce se antrena pentru etapa a patra din Criteriul Dauphine, Chris Froome a suferit o căzătură în momentul în care avea aproape 60 de km/h. A suferit mai multe fracturi (femurul drept, cotul și a avut și mai multe coaste rupte) și a avut nevoie de mai multe zile de spitalizare.

Din cauza acestui accident nu a putut participa la Turul Franței din 2019. Nu a mai revenit vreodată la forma de dinainte de căzătură.

„I KEEP DREAMING ABOUT IT” 💭

Chris Froome on his hopes of racing a Grand Tour in 2025 👀 pic.twitter.com/BVDazsKVte

— Eurosport (@eurosport) November 5, 2024