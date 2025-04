La 20 de ani după Common People, Pulp lansează un nou album

Pulp, una dintre trupele emblematice ale erei Britpop din anii ’90, a anunțat joi lansarea primului său album după aproape 24 de ani și a dezvăluit deja un nou single. Intitulat More, noul opus urmează să apară în iunie, potrivit BFM TV.

Jarvis Cocker, solistul trupei, a declarat pentru BBC Radio 6 Music că dorința de a reveni în studio s-a născut în timpul turneului de reunire a trupei din 2023. „Am cântat un cântec nou spre sfârșitul turneului și nimeni nu a aruncat cu nimic în noi, nimeni nu a fugit la bar”, a glumit el. „Ne-am gândit să continuăm și să vedem ce putem scoate din asta”.

Un album dedicat fostului basist Steve Mackey

Mai mult, noul album, primul de la We Love Life din 2001, este dedicat fostului basist al trupei, Steve Mackey, care a murit în martie 2023 la vârsta de 56 de ani. În single-ul Spike Island, se regăsesc intonațiile caracteristice ale lui Jarvis Cocker, precum și vocea înălțătoare care a făcut ca grupul, născut în Sheffield în 1978, să aibă atât de mult succes, generând hituri globale precum Disco 2000 și Common People.

Cântărețul în vârstă de 61 de ani a declarat că albumul a fost înregistrat în trei săptămâni la Londra, în noiembrie și decembrie, într-o declarație publicată pe site-ul casei de discuri Rough Trade. „Acesta este cel mai scurt timp de înregistrare pentru un album Pulp. Era evident gata să sosească”, a comentat el, adăugând că «niciun AI nu a fost implicat în proces».

După ani petrecuți în anonimatul rezervat multor trupe de pe scena independentă, Pulp a găsit succesul cu albumul His ‘n’ Hers din 1994 și cu hitul Do You Remember The First Time? În anul următor au continuat cu Different Class, un album aclamat de critici și fani, care conține piesele iconice Common People și Disco 2000. Pulp s-a despărțit apoi și s-a reformat de două ori în anii 2000. Au fost deja anunțate concerte în Glasgow, Dublin, Londra, Birmingham, Manchester și Sheffield în luna iunie.