„KPop Demon Hunters” bate recorduri și devine filmul cu cea mai mare audiență din istoria Netflix

Musicalul de acțiune animat „KPop Demon Hunters” a devenit cel mai vizionat film de pe Netflix, cu 236 de milioane de vizualizări – depășind recordul stabilit de filmul de acțiune „Red Notice” din 2021, transmite Euronews.

Lansat în luna iunie, musicalul de acțiune animat spune povestea unei trupe fictive de K-pop, Huntr/x, ale cărei trei membre protejează în secret lumea de demoni, și a fost vizionat de peste 236 de milioane de ori.

Aceasta înseamnă că surpriza verii a reușit să depășească Red Notice, comedia de acțiune din 2021 cu Dwayne Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot, care acumulase un total de 230,9 milioane de vizualizări.

Dacă te întrebi care mai sunt filmele din top cinci cele mai vizionate pe Netflix, lista este completată de Carry-On (2023, cu 172,1 milioane de vizualizări), Don’t Look Up (2021, cu 171,4 milioane) și The Adam Project (2022, cu 157,6 milioane).

Ca și cum asta nu ar fi fost suficient, melodiile din KPop Demon Hunters au devenit, de asemenea, unele dintre cele mai ascultate online pe Spotify, iar Billboard a anunțat că soundtrack-ul a stabilit un record, devenind primul care a reușit să plaseze simultan patru piese în top 10: „Golden”, „Your Idol”, „Soda Pop” și „How It’s Done”.

Impresionant, dar deloc surprinzător, având în vedere că unii dintre producătorii și compozitorii coloanei sonore au mai lucrat anterior cu „regalitatea” K-pop, precum trupele BTS și Twice.

Cu toate acestea, succesul a făcut ca trupa fictivă Huntr/x să devină cel mai bine clasat grup K-pop feminin din istoria Spotify SUA – depășind chiar și trupa reală BLACKPINK.

Netflix a profitat de popularitatea melodiilor lansând o versiune a filmului în care spectatorii pot cânta împreună cu personajele, în Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă, weekendul trecut. Această versiune i-a adus gigantului de streaming primul loc în box office-ul american.