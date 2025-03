Kirsty Coventry, în istorie – Prima femeie aleasă în funcția de președinte al Comitetului Internaţional Olimpic

Kirsty Coventry scrie istorie, ea fiind prima femeie din istorie care să conducă Comitetul Internațional Olimpic. „Noul președinte al CIO este o femeie africană”, informează Gazzetta dello Sport.

Kirsty, Ministrul Sportului din Zimbabwe, a devenit astfel al 10-lea preşedinte al Mişcării Olimpice.

Germanul Thomas Bach, în vârstă de 71 de ani, și-a încheiat mandatul în iunie, după 12 ani la conducerea CIO.

Șapte candidați s-au aflat în cursa pentru președinția CIO: vicepreședintele CIO, Juan Antonio Samaranch Jr, președintele Federației internaționale de atletism, britanicul Sebastian Coe, multipla campioană olimpică la înot Kirsty Coventry, care este în prezent ministrul Sportului în Zimbabwe, șeful Federației internaționale de ciclism, francezul David Lappartient, prințul Feisal Al Hussein al Iordaniei, președintele Federației internaționale de gimnastică, japonezul Morinari Watanabe, și multimilionarul suedezo-britanic Johan Eliasch, care conduce Federația internațională de schi.

Organism constituit în 1894, CIO a avut până acum opt președinți europeni și unul nord-american.

Francezul Pierre de Coubertin a petrecut cea mai lungă perioadă la conducerea instutuției, 31 de ani, între 1896 și 1925.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025