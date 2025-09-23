Kelemen Hunor: Coaliția de guvernare a acceptat propunerea UDMR de a prelungi cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază

Liderul UDMR, Kelemen Hunor anuță că în urma discuțiilor din cadrul coaliției s-a decis asupra prelungirii plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază.

„Astăzi, coaliția de guvernare a acceptat propunerea noastră: prelungim cu șase luni plafonarea prețurilor la produsele alimentare de bază: pâine, lapte, ouă, ulei, cartofi, zahăr și altele. Acest lucru înseamnă că vom limita creșterea prețurilor și vom asigura că aceste produse alimentare vor rămâne accesibile pentru toate familiile”, a transmis Kelemen pe rețele sociale.

Cu câteva zile în urma, liderul formațiunii maghiare afirma că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare s-a păstrat un preţ mai rezonabil la alimentele de bază. Kelemen Hunor promitea că poziția UDMR în cadrul coaliției va fi pentru păstrarea plafonării cu încă cel puţin şase luni de zile.