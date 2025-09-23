G4Media.ro
Autoritățile din Amsterdam interzic accesul echipei Maccabi Tel Aviv, invocând violența suporterilor…

Autoritățile din Amsterdam interzic accesul echipei Maccabi Tel Aviv, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid”

Administrația capitalei olandeze  interzice accesul echipei Maccabi Tel Aviv în oraș, invocând violența suporterilor și presupusul sprijin pentru „genocid”, stârnind reacții negative din cauza acuzațiilor de antisemitism, informează ynetnews.com.

Consiliul Local al orașului Amsterdam a adoptat o decizie fără precedent în weekend, declarând clubul de fotbal israelian Maccabi Tel Aviv „nedorit” în oraș. Măsura, susținută de o majoritate puternică după o dezbatere aprinsă, a fost luată în urma evenimentelor din noiembrie anul trecut, când suporterii clubului au fost atacați într-un linșaj planificat după un meci din Liga Europa împotriva echipei Ajax, precum și în urma acuzațiilor că suporterii „hardcore” ai echipei manifestă un comportament rasist și susțin „genocidul”.

Sheher Khan, liderul partidului olandez de stânga Denk, a inițiat propunerea, argumentând că, cluburile sportive care activează în așezări ilegale sau teritorii ocupate ar trebui considerate nedorite, făcând o paralelă cu sancțiunile impuse cluburilor rusești în contextul războiului cu Ucraina. „Fanii lor înrăiți susțin genocidul – și asta este un motiv suficient”, a afirmat el în mod controversat.

Alți membri ai consiliului au subliniat că suporterii israelieni care au vizitat orașul anul trecut nu erau doar suporteri străini obișnuiți, ci reprezentau o potențială amenințare de comportament grav necorespunzător. Doar partidele de dreapta VVD, JA21, FVD și CDA s-au opus deciziei.

Consiliul intenționează să trimită o scrisoare oficială Federației Olandeze de Fotbal și Comitetului Olimpic Olandez, solicitând ca astfel de cluburi să fie excluse de la evenimentele sportive din țară.

Decizia consiliului a stârnit reacții furioase pe rețelele de socializare. „Este pur antisemitism”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „În cele din urmă, islamul va cuceri și Amsterdamul”.

