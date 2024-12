Kelemen Hunor: Avem nevoie de o majoritate stabilă. Trebuie anunţat dacă va fi candidat comun la prezidenţiale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că este nevoie, cât se poate de repede, de o majoritate stabilă, iar coaliţia care se va forma trebuie să anunţe dacă are un candidat comun pentru alegerile prezidenţiale, transmite Agerpres.

„În primul rând, avem nevoie, cât de repede se poate, să avem Parlamentul nou format, asta undeva în 20 – 21 decembrie, şi, după aceea, cât de repede se poate, o majoritate stabilă. Majoritatea cea mai confortabilă este acea majoritate pe care noi am format-o acum o săptămână – PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi, asta pe hârtie. O stabilitate politică, o stabilitate parlamentară şi o stabilitate guvernamentală, dar doar pe hârtie. Mai departe trebuie văzut dacă funcţionează sau nu funcţionează. Există şi alte variante mai puţin stabile, din punct de vedere al numărului de parlamentari, dar totuşi există o majoritate şi în formatul PSD, PNL, UDMR, minorităţi şi în formatul PSD, PNL, USR, minorităţi. Deci, astea sunt acele variante prin care poţi să dai o majoritate. Dar, nu ăsta e lucrul cel mai important. (…) Trebuie să fim conştienţi că, dacă nu înţelegem ce trebuie făcut după votul la parlamentare şi la primul tur al alegerilor prezidenţiale, atunci, anul viitor, undeva, când vor fi alegerile prezidenţiale, va fi şi mai rău”, a declarat liderul UDMR, la RFI.

Potrivit acestuia, coaliţia care se va forma trebuie anunţe câteva chestiuni importante legate de guvernare, una dintre acestea referindu-se la desemnarea unui candidat comun pentru prezidenţiale.

„Trebuie să împărţim în două etape. Trebuie să spunem că prima etapă este până la alegerile prezidenţiale. Trebuie să spunem în acordul de coaliţie când vor fi alegerile prezidenţiale şi trebuie să spunem dacă avem un candidat comun. Nu trebuie neapărat numele candidatului, dar, dacă noi nu spunem că va fi un candidat comun al coaliţiei de guvernare, facem aceeaşi greşeală pe care au făcut-o PSD şi PNL – au intrat cu doi candidaţi în alegerile prezidenţiale şi n-a intrat niciunul în turul doi. (…) Şi trebuie să spunem data alegerilor, pentru că, din punctul meu de vedere, martie, sfârşitul lunii martie, cel mai târziu începutul lunii aprilie, trebuie să avem alegerile prezidenţiale, în funcţie de calendar. Dar, nu putem împinge până în iunie, şase luni, fiindcă asta înseamnă că noi nu am înţeles nimic din ce s-a întâmplat în această perioadă, în aceşti ani, şi aceasta ar fi o greşeală fatală”, a explicat preşedintele UDMR.

Întrebat dacă ar agrea prima variantă de coaliţie, el a menţionat că aceasta este „cea sigură în acest moment”.

„Dar asta înseamnă că şi USR trebuie să accepte că mergem cu un singur candidat. (…) Asta ar fi coaliţia cea mai sigură, cea mai stabilă. (…) Trebuie să rămână cineva în Opoziţie, cineva care are capacitatea de a creşte, de a deveni lider al Opoziţiei pe termen mediu. Nu ştiu cine are această capacitate. Nu vreau să intru în detalii, pentru că în România nu mai avem partide mari, s-a terminat era partidelor mari după alegerile parlamentare. Şi PSD, care este cel mai mare partid acum în Parlament, are 22%, nu mai are nici 30%. (…) PNL nu mai este al doilea partid. Aici trebuie responsabilitate uriaşă din partea liderilor, avem nevoie de oameni de stat şi, sigur, dacă USR să rămână în Opoziţie este, în primul rând, decizia lor dacă se va întâmpla acest lucru, dar şi atunci va trebui să fim conştienţi că Guvernul care se va forma în decembrie, în ianuarie, va merge până la alegerile prezidenţiale. (…) Eu nici nu pun problema că va câştiga candidatul din zona extremei drepte, pentru că cred că am învăţat destul de mult din această aventură a lunii noiembrie – decembrie, să fim conştienţi că avem nevoie de un candidat puternic pe partea asta, care se va forma, europeană. Eu nu spun pro, pentru că suntem în Europa, nu vrem să mergem în afara Europei”, a afirmat Kelemen Hunor.