Kate Bush, Annie Lennox şi Damon Albarn, printre cei 1.000 de artişti care au lansat un album tăcut împotriva IA: ”În muzica viitorului, vocile noastre vor rămâne neauzite?”

Mai mult de 1.000 de muzicieni, printre care Kate Bush, Damon Albarn şi Annie Lennox, au lansat un album tăcut în semn de protest faţă de planurile guvernului britanic de a permite companiilor de inteligenţă artificială să utilizeze fără permisiune lucrări protejate prin drepturi de autor, în timp ce o serie de celebrităţi se revoltă împotriva propunerilor, relatează The Guardian, citată de News.ro.

„Înregistrările”, intitulate „Is This What We Want?”, sunt lansate în timp ce personalităţi culturale avertizează că mijloacele de subzistenţă sunt ameninţate de modificările propuse la legea drepturilor de autor.

Paul McCartney, Elton John, Björn Ulvaeus de la Abba, actriţa Julianne Moore şi autorii Val McDermid şi Richard Osman se numără printre celebrităţile care au cerut, în ultimele luni, protejarea operelor lor împotriva utilizării fără licenţă de companiile de tehnologie.

Potrivit lui Ed Newton-Rex, compozitorul britanic şi fostul director al AI care se află la originea acestei idei, albumul fără muzică reprezintă impactul asupra mijloacelor de subzistenţă ale artiştilor în cazul în care guvernul îşi va continua planurile.

„Propunerea guvernului ar da munca de o viaţă a muzicienilor din ţară companiilor AI, gratuit, permiţând acestor companii să exploateze munca muzicienilor pentru a le depăşi concurenţa”, a spus el.

„Este un plan care nu numai că ar fi dezastruos pentru muzicieni, dar care este total inutil: Marea Britanie poate fi lider în domeniul inteligenţei artificiale fără a arunca sub autobuz industriile noastre creative de top la nivel mondial”.

Proiectul este un protest împotriva unei propuneri guvernamentale de a permite firmelor de inteligenţă artificială să îşi antreneze algoritmii pe baza muncii profesioniştilor din domeniul creaţiei, în temeiul unei noi scutiri de drepturi de autor. Planul include „o opţiune de neparticipare” – prin care creatorii şi companiile îşi pot bloca munca pentru a nu fi utilizată – care a fost respinsă de critici ca fiind nedreaptă şi nefuncţională.

Albumul conţine 12 înregistrări cu mai mult de 1.000 de artişti acreditaţi drept coautori, artistul individual din spatele fiecăreia dintre cele douăsprezece piese „mute” nefiind acreditat. Cu toate acestea, se înţelege că Kate Bush a înregistrat una dintre cele douăsprezece piese în studioul său.

Bush a spus: „În muzica viitorului, vocile noastre vor rămâne neauzite?”.

Printre muzicienii creditaţi drept coautori se numără Tori Amos, Billy Ocean, The Clash şi compozitorul premiat cu Oscar Hans Zimmer, precum şi familia de muzicieni clasici Kanneh-Mason. Lista pieselor precizează mesajul: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de muzică pentru a avantaja companiile de inteligenţă artificială”.

Profiturile de pe urma albumului, care este disponibil pe servicii de streaming precum Spotify, vor fi donate organizaţiei caritabile a muzicienilor Help Musicians.

Disputa privind utilizarea de firmele de inteligenţă artificială a operelor protejate prin drepturi de autor derivă din modul în care acestea creează tehnologia care stă la baza produselor lor.

Modelele AI care alimentează sisteme precum chatbotul ChatGPT, creatorul de imagini Stable Diffusion şi instrumentul muzical Suno sunt alimentate cu cantităţi mari de date preluate de pe internet şi învaţă să identifice tipare în aceste informaţii. Acest lucru le permite să prezică următorul cuvânt dintr-o propoziţie, să creeze imagini realiste sau să producă un sunet convingător.

Cu toate acestea, utilizarea fără permisiune a romanelor, a pieselor muzicale, a articolelor de ziar, a fotografiilor, a operelor de artă şi a altor lucrări protejate prin drepturi de autor a dus la un val de procese intentate de autori, editori de ştiri, companii muzicale şi artişti.

Unele companii au semnat acorduri de licenţă cu firme de inteligenţă artificială, inclusiv The Guardian, care a încheiat un acord cu OpenAI, compania din spatele ChatGPT.

Albumul este lansat marţi pentru a coincide cu închiderea unei consultări guvernamentale privind modificarea legislaţiei în materie de drepturi de autor, în care opţiunea preferată este o derogare pentru firmele de IA.

Alte proteste pentru a marca sfârşitul consultării includ cotidiene britanice, inclusiv The Guardian, care prezintă sloganul „Make It Fair” pe primele pagini. De asemenea, protestul acuză guvernul că încearcă să schimbe legea pentru a „favoriza marile platforme tehnologice”.

O scrisoare din partea a 34 de creatori importanţi, publicată marţi în The Times, critică, de asemenea, poziţia guvernului, printre semnatari numărându-se Barbara Broccoli, Helen Fielding, Stephen Fry, Andrew Lloyd Webber, Ed Sheeran şi Tom Stoppard.

Scrisoarea avertizează că propunerile „reprezintă o cedare totală a drepturilor şi veniturilor din sectoarele creative ale Marii Britanii către Big Tech”.

Fry a avertizat guvernul să nu strivească industriile creative în încercarea sa de creştere economică: „Nu promovezi creşterea unei grădini permiţând tuturor dăunătorilor să se înfrupte din fructe şi flori şi nu promovezi creşterea unei economii permiţând tuturor AI-urilor să se înfrupte din fructele creatorilor noştri”.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „În situaţia actuală, regimul actual al Marii Britanii privind drepturile de autor şi IA împiedică industriile creative, mass-media şi sectorul IA să îşi realizeze întregul potenţial – şi acest lucru nu mai poate continua”.

„Acesta este motivul pentru care ne-am consultat cu privire la o nouă abordare care protejează interesele atât ale dezvoltatorilor de IA, cât şi ale titularilor de drepturi şi oferă o soluţie care le permite ambilor să prospere”.