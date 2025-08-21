Jumătate dintre români aleg să îşi petreacă vacanţa de vară în România, potrivit unui sondaj de specialitate

Jumătate dintre români îşi petrec vacanţa de vară în România, iar ca destinaţie, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte şi puţin peste 7% aleg să meargă la rude/la ţară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, aproximativ 33% dintre români susţin că nu pleacă deloc în concediu în această vară, în timp ce 16,75% afirmă că îşi petrec vacanţa în străinătate.

În ceea ce priveşte rezervările pentru vacanţă, 57,5% dintre români au menţionat că se ocupă personal de acest aspect, 24% nu obişnuiesc să facă rezervări şi aproximativ 13,5% apelează la serviciile unei agenţii de turism. Sondajul arată că puţin peste 5% dintre respondenţi apelează la recomandările prietenilor şi cunoştinţelor.

La întrebarea „Câte zile îţi permiţi să mergi în vacanţă în această vară?”, peste 45% dintre cei care au răspuns sondajului au menţionat că vor merge 3-4 zile în vacanţă în anul acesta, 28,6% spun că au ales să petreacă şapte zile de vacanţă, circa 11% şi-au alocat zece zile, iar 15% că vor petrece 14 zile sau mai mult în vacanţă.

Cel mai important motiv pentru care românii merg în vacanţă este odihna (64%), în timp ce peste 35,5% dintre respondenţi declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puţini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanţă strict pentru cumpărături.

Peste trei sferturi (77%) din totalul celor intervievaţi au menţionat că strâng banii din timp pentru concediu, prin economii făcute pe parcursul anului. Totodată, 9% declară că se împrumută de la prieteni, aproape 7% spun că folosesc tichetele de vacanţă pentru plata concediului şi circa 5% că apelează la cardul de credit/overdraft. Doar 2% dintre români spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul cum vor face plăţile în concediu, peste 38% dintre respondenţi susţin că vor achita cash şi circa 22% o combinaţie cash şi card, fie că sunt carduri de debit sau de credit. În schimb, puţin peste 17% vor plăti doar cu card de debit şi cash, aproape 6% doar cu card de credit şi 5% doar cu card de credit şi cash.

Conform cercetării, 42% dintre cei chestionaţi spun că anul acesta au un buget mai mic pentru vacanţă, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce, pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30%, comparativ cu anul 2024.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eşantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenţi. O pondere de 58% dintre cei chestionaţi sunt salariaţi, peste 70% locuiesc la oraş, iar 40% au studii superioare sau postuniversitare.

