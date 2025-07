Julian McMahon, actor cunoscut din Fantastic Four, a murit la vârsta de 56 de ani / A fost căsătorit cu Dannii Minogue și este fiul celui mai longeviv ministru din istoria Australiei

Julian McMahon, actorul australian cunoscut pentru rolurile sale din serialele Charmed, Nip/Tuck şi FBI: Most Wanted, precum şi pentru interpretarea super-răufăcătorului Doctor Doom din Fantastic Four, a murit la vârsta de 56 de ani, transmite News.ro.

Actorul a decedat miercuri, în Clearwater, Florida. El fusese diagnosticat cu cancer, o informaţie care nu fusese făcută publică anterior.

Soţia sa, Kelly Paniagua, a confirmat decesul vineri, numindu-l pe McMahon „soţul ei iubit”.

„Cu inima deschisă, vreau să împărtăşesc lumii faptul că soţul meu iubit, Julian McMahon, a murit în pace săptămâna aceasta, după o luptă curajoasă împotriva cancerului,” a transmis ea într-o declaraţie pentru Deadline.

„Julian a iubit viaţa. Şi-a iubit familia. Şi-a iubit prietenii. Şi-a iubit munca şi şi-a iubit fanii. Dorinţa sa cea mai profundă a fost să aducă bucurie în cât mai multe vieţi posibil”, a adăugat ea.

Ea a mai spus:„Cerem sprijin în această perioadă, pentru a permite familiei noastre să îşi trăiască durerea în intimitate. Şi ne dorim ca toţi cei cărora Julian le-a adus bucurie să continue să găsească bucurie în viaţă. Suntem recunoscători pentru amintiri”.Născut la Sydney în 1968, Julian McMahon a fost fiul fostului prim-ministru al Australiei, Sir William „Billy” McMahon. Şi-a început cariera ca model în anii ’80, înainte de a trece la actorie. În 1990, a obţinut un rol în telenovela australiană Home and Away, apărând în 150 de episoade.

Şi-a făcut debutul în filmul de lungmetraj în comedia din 1992 Exchange Lifeguards (intitulată Wet and Wild Summer! în SUA), jucând alături de Elliott Gould, iar apoi s-a orientat rapid către televiziunea americană, apărând în seriale precum Another World, Profiler şi Will & Grace.

A devenit cunoscut pe scară largă în rolul asasinului jumătate om, jumătate demon Cole Turner din serialul de succes Charmed, unde a jucat între 2000 şi 2003, revenind pentru scurt timp în 2005.

Ulterior, Julian McMahon a apărut în Nip/Tuck, drama medicală provocatoare difuzată de FX, creată de Ryan Murphy, interpretându-l pe arogantul chirurg estetician Dr. Christian Troy. Serialul a rulat timp de şase sezoane, între 2003 şi 2010, iar rolul i-a adus lui McMahon o nominalizare la Globul de Aur.

Devenind cunoscut pentru interpretarea ticăloşilor carismatici, McMahon l-a jucat pe super-răufăcătorul Marvel Doctor Doom în filmele Fantastic Four produse de 20th Century Fox, lansate în 2005 şi 2007. De asemenea, şi-a împrumutat vocea aceluiaşi personaj în jocul video Fantastic Four din 2005.

McMahon l-a interpretat şi pe Jess LaCroix, un agent special şi lider de echipă, în serialul FBI: Most Wanted, apărând timp de trei sezoane înainte de a părăsi distribuţia.

Dick Wolf, producătorul serialului FBI: Most Wanted, a numit moartea lui Julian McMahon „o veste şocantă” într-o declaraţie făcută vineri.

„Cu toţii, la Wolf Entertainment, suntem profund întristaţi de dispariţia lui Julian şi transmitem condoleanţe întregii sale familii,” a adăugat el.

Printre cele mai recente roluri ale lui McMahon se numără interpretarea prim-ministrului australian Stephen Roos în comedia-mister de pe Netflix The Residence; Scally, surferul ameninţător care îl terorizează pe personajul lui Nicolas Cage în The Surfer; şi Ray, personajul romantic din The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.

McMahon a fost căsătorit de trei ori, inclusiv cu cântăreaţa australiană Dannii Minogue în 1994 şi cu actriţa Brooke Burns, cu care are o fiică. Ultima sa căsătorie, cu Kelly Paniagua, a început în 2014.

Actorul a fost al doilea din cei trei copii ai Lady Sonia McMahon (născută Sonia Rachel Hopkins) și Sir Billy McMahon, cel mai longeviv ministru din istoria Australiei, care a fost ministru al guvernului timp de peste 21 de ani, înainte de a ocupa funcția de prim-ministru al Australiei din martie 1971 până în decembrie 1972. Sir Billy a murit la 31 martie 1988, la vârsta de 80 de ani, cu patru luni înainte ca Julian să

împlinească 20 de ani, iar mama lui Julian, Lady (Sonia) McMahon, a murit de cancer, la trei zile după cea de-a 22-a aniversare a morții soțului ei, la Sydney, la 2 aprilie 2010, la vârsta de 77 de ani, cu Julian și cele două surori ale sale la căpătâiul ei.