Johnny Depp îl va interpreta pe Satana, iar Jeff Bridges va fi Dumnezeu într-un nou film de Terry Gilliam

Johnny Depp îl va interpreta pe Satana într-un nou film regizat de Terry Gilliam, alături de Jeff Bridges în rolul lui Dumnezeu, potrivit The Guardian, transmite News.ro.

Într-un interviu acordat revistei Premiere, Gilliam a declarat că l-a distribuit pe Depp în următorul său proiect, intitulat „The Carnival at the End of Days”. Gilliam i-a făcut anterior o propunere publică lui Depp, descriind filmul în decembrie, astfel: „Nu este o idee bună: „Dumnezeu nimiceşte omenirea şi singurul personaj care vrea să o salveze este Satana, iar Johnny Depp îl joacă pe Satana”.

În interviul, programat să coincidă cu apariţia lui Gilliam la festivalul de film de animaţie de la Annecy, unde urmează să primească un premiu onorific Cristal pentru întreaga carieră, Gilliam a menţionat, de asemenea, că din distribuţie vor face parte Bridges, Adam Driver şi Jason Momoa.

Despre rolul lui Bridges, Gilliam a spus: „Nu va fi Dumnezeul cu care suntem obişnuiţi. În film, Dumnezeu este natura. Dar o natură care poate vorbi cu tine… Voi avea nevoie de animaţie pentru a-i da viaţă, pentru că în scena cu Dumnezeu sunt cel puţin 15 animale. Şi va fi complicat, pentru că trebuie să fie realist Şi va fi foarte scump”.

Gilliam a precizat că, deşi „încearcă să stabilească exact când şi unde va fi realizat”, în prezent filmările sunt programate să înceapă în ianuarie 2025.

Apariţia în filmul lui Gilliam ar reprezenta un pas important în reabilitarea carierei lui Depp, în urma despărţirii şi a divorţului său amar de Amber Heard. De la încheierea acţiunii în justiţie, Depp a apărut în rolul lui Ludovic al XV-lea în drama franceză de epocă „Jeanne du Barry”, în regia şi cu Maïwenn, şi a anunţat că va regiza o biografie a celebrului pictor italian Amedeo Modigliani.

Publicitate electorală