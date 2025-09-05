G4Media.ro
Joe Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe…

sursa foto: Nam Y. Huh / AP / Profimedia

Joe Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după diagnosticarea cancerului de prostată

Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie, transmite NBC News, citată de News.ro.

Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit recent o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat joi purtătorul său de cuvânt pentru NBC News.

Biroul personal al lui Biden a transmis că acesta se recuperează bine după procedura cunoscută sub numele de operaţie Mohs, care este adesea utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Procedura îndepărtează straturile de ţesut cutanat canceros până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu se ştie exact când a suferit Biden operaţia. El a fost fotografiat la ieşirea dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârşitul lunii trecute, cu o incizie mare şi vizibilă pe cap.

Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea celulelor canceroase ale pielii în timpul mandatului său de preşedinte. În 2023, o leziune canceroasă a pielii i-a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen medical de rutină, a declarat medicul lui Biden, dr. Kevin O’Connor, într-o notă de serviciu la acea vreme.

O biopsie a revelat că leziunea era un carcinom bazocelular, una dintre cele două forme cele mai comune de cancer de piele, care este tratat, de asemenea, prin chirurgie Mohs.

După procedura din 2023, O’Connor a scris că ”tot ţesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” şi că ”nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fosta primă doamnă Jill Biden a suferit, de asemenea, în 2023, o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea a două leziuni canceroase ale pielii, una deasupra ochiului şi cealaltă pe piept, care au fost, de asemenea, identificate ca fiind carcinom bazocelular.

Îngrijorările cu privire la starea de sănătate a lui Biden au ieşit în prim-plan după prestaţia sa dezastruoasă din cadrul dezbaterii din iunie 2024. Câteva săptămâni mai târziu, el şi-a retras candidatura pentru realegere.

