Donatorii străini au contribuit cu 4,5 miliarde de dolari la iniţiativa cehă de muniţii pentru Ucraina

Donatorii străini au contribuit cu 93,3 miliarde de coroane ceheşti (4,5 miliarde de dolari) la iniţiativa cehă de găsire şi livrare de muniţie de mare calibru Ucrainei, în timp ce aportul Republicii Cehe a fost de 1,7 miliarde de coroane, a declarat miercuri ministrul apărării, Jana Cernochova, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Cantitatea crescută de muniţii în 2024 şi 2025 a ajutat Ucraina să reducă dezavantajul faţă de Rusia pe linia frontului, însă nu este clar dacă operaţiunea cehă va continua şi sub viitorul guvern.

Premierul Petr Fiala a declarat, într-o conferinţă de presă alături de ministrul apărării, că Republica Cehă a aranjat livrarea a 3,7 miliarde de obuze de artilerie către Ucraina, inclusiv un număr de 1,3 milioane în acest an.

Finanţarea a venit prin această iniţiativă, precum şi din dobânzile la activele ruseşti îngheţate, dar şi din cooperare bilaterală şi achiziţii ucrainene directe, a explicat el.

Potrivit lui Fiala, livrările de anul acesta ar trebui să totalizeze 1,8 milioane de obuze.

Programul pune în legătură producători şi comercianţi de armament cehi cu potenţiali cumpărători care adesea preferă să nu li se facă public numele, şi donatori străini.

Andrej Babis, al cărui partid ANO a câştigat alegerile parlamentare recente din Republica Cehă şi se află în negocieri pentru a forma un guvern cu două partide marginale, a criticat iniţiativa respectivă.

Înaintea scrutinului, Babis a spus că va pune capăt acestui program, însă ulterior a fost mai puţin clar, cu atât mai mult cu cât preşedintele Petr Pavel a cerut partidelor să continue programul.

Babis a calificat iniţiativa ca netransparentă şi cu achiziţii supraevaluate, şi a afirmat că comercianţii de arme au făcut profituri prea mari din ea, în timp ce guvernul în funcţie a declarat că schema este transparentă faţă de donatorii care au finanţat-o.

Babis a mai afirmat după alegeri că va stopa şi orice ajutor militar din bugetul ţării pentru Ucraina.

Guvernul de la Praga a mai informat miercuri că ajutorul militar ceh pentru Ucraina a ajuns la 17,4 miliarde de coroane, în care sunt incluse donarea a 390 de piese echipamente vechi, precum tancuri şi elicoptere, contribuţii la scheme internaţionale de finanţare, iniţiativa privind muniţia şi achiziţii de echipamente noi.

La schimb, Republica Cehă a primit fonduri şi echipamente în valoare de 25 miliarde de coroane, în care au intrat elicoptere americane şi tancuri Leopard 2A4 din Germania.