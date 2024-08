Jessica Pegula a câştigat Openul Canadei a doua oară consecutiv / Este prima jucătoare care a ajuns în două finale consecutive la acest turneu de la Simona Halep, în 2016

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, numărul 6 mondial, a câştigat turneul de la Toronto (National Bank Open), de categorie WTA 1000, cu premii de peste 3.200.000 de dolari, transmite News.ro.

Pegula, favorită numărul 3, a învins-o pe compatrioata sa Amanda Anisimova, locul 49 mondial, scor 6-3, 2-6, 6-1., într-o oră şi 27 de minute.

În vârstă de 30 de ani, Pegula a câştigat al doilea an consecutiv în Canada, după ce în 2023 s-a impus la Montreal. National Bank Open alternează între Toronto şi Montreal.

Este al şaselea titlu al carierei pentru Pegula şi al treilea de categorie WTA 1000, după Montreal în 2023 şi Guadalajara în 2022.

Pegula este prima jucătoare care câştigă două titluri consecutive la National Bank Open de la Martina Hingis în 1999 şi 2000. Ea a dedicat victoria buniclor ei. ”Dacă ştiu eu bine, cred că bunica mea este din Montreal, iar bunicul meu este din Toronto, nu? Da, aşa e? Bine, deci am câte un trofeu în fiecare oraş, deci unul pentru fiecare dintre voi”.

Jessica Pegula to her grandparents after going back-to-back in Canada:

‘If I’m saying that right, I think my grandma is from Montreal, and my grandpa is from Toronto, right? Yeah? Okay, so I have one in each city, so that’s one for each of you guys’ pic.twitter.com/X1rE7fU2vc

— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 13, 2024

De asemenea, Pegula este prima jucătoare care a ajuns în două finale consecutive la acest eveniment de la Simona Halep în 2015 şi 2016 (eşec în 2015, victorie în 2016).

Pegula este a doua jucătoare după Halep care câştigă turneul atât la Montreal cât şi la Toronto în secoul XXI. Halep s-a impus Montreal în 2016 şi la Toronto în 2022.