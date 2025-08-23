G4Media.ro
A fost arestat profesorul de religie din Teleorman care ar fi bătut…

Sursa Foto: Facebook

A fost arestat profesorul de religie din Teleorman care ar fi bătut și violat o elevă de 14 ani / Marius Lucian Chiurtu e consilier local și a candidat la Primărie de două ori, în 2020 din partea PSD și PNL

Articole23 Aug 2 comentarii

Profesorul de religie Marius Lucian Chiurtu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform unei decizii a Judecătoriei sector 6.

El este acuzată că ar fi bătut și violat o elevă în vârstă de 14 ani.

Marius Lucian Chiurtu este politician din Teleorman, fost candidat la primăria din partea PNL și PSD.

Din informațiile G4Media.ro, Marius Lucian Chiurtu este consilier local PNL în comuna Lița, din județul Teleorman, localitate în care este profesor.

Pe contul de Facebook el a scris că ”A studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”. În 2024, a candidat pentru postul de primar din partea liberalilor, iar în 2020 din partea PSD. De fiecare data, fără succes.

Între 2012 și 2020 a fost viceprimar al acestei localități.

”Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea pentru G4Media.ro.El a fost, de asemenea, trimis în judecată, luna trecută, pentru că a refuzat să sufle în fiola polițiștilor de la Rutieră, iar în luna mai a acestui an soția și unul dintre copiii săi obținuseră un ordin de protecție împotriva lui.

Este cel de-al treilea profesor de religie acuzat, în ultimul an, pentru agresiunea sexuală a unor eleve minore, dar perioada recentă indică o creștere alarmantă a numărului de bărbați cadre didactice, indiferent de obiectul predat, care au fost implicați în anchete penale similare.

În acest ultim caz, politicianul este acuzat că ”a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri. „Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, se arată în comunicatul Parchetului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Daca era de la AUR era prima stire fixata toata ziua si repejor scriati 20 de articole. Dar nah ce sa le ceri scl@vetilor lui Budeanu?

    • e tipic romanesc indiferent de culoare politica , gulerele albe mentalitate cominista cred ca li secuvine tot indiferent de varsta.
      religia trebuie scoasa din programa scolara , prea multi violatori in randul bor .

