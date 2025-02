JD Vance, sub focul criticilor, după ce a numit războiul din Ucraina un conflict „etnic”

Vicepreședintele american JD Vance este sub focul criticilor după s-a referit la invazia Rusiei în Ucraina ca la un conflict „etnic”, potrivit The Telegraph.

Într-o postare pe X de aseară, vicepreședintele SUA și-a amintit de momentul în care a avut un schimb de replici aprins cu un ucrainean din SUA care era „supărat pe opiniile mele privind conflictul și pe dorința mea de a-l încheia rapid”.

“Încercați să abandonați țara mea, și nu-mi place asta”, a relatat Vance discuția cu cetățeanul de origine ucraineană.

Vance afirmă a răspuns: „Țara dumneavoastră este Statele Unite ale Americii, la fel și țara mea”.

Vicepreședintele american a continuat: „Întotdeauna mi s-a părut ofensator faptul că un nou imigrant în țara noastră ar fi dispus să folosească puterea și influența noii sale națiuni pentru a rezolva rivalitățile etnice ale celei vechi”.

Remarcile sale au provocat furie online, comentatorii condamnându-le drept „alarmant de ignorante”, „inexacte din punct de vedere faptic” și o încercare de a dilua responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea războiului.

During my senate campaign in 2022, I met a Ukrainian-American man in NE Ohio. He was very angry about my views on the conflict, and my desire to bring it to a rapid close.

„You are trying to abandon my country, and I don’t like it.”

„Sir, I replied, „your country is the…

