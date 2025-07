Jayne știa exact ce face”: Povestea uitată din spatele celui mai faimos „side-eye” din istoria Hollywoodului

În seara petrecerii „Welcome to Hollywood” oferită Sophiei Loren, în aprilie 1957, Jayne Mansfield a intrat în exclusivistul restaurant Romanoff’s din Beverly Hills cu un plan bine pus la punct. Evenimentul fastuos organizat de Paramount Studios era plin de vedete de top ale vremii, de la Barbara Stanwyck și Montgomery Clift la Gary Cooper și Shelley Winters. Însă fotografia spontană cu Mansfield și Loren a fost cea care a făcut seara memorabilă în istoria Hollywoodului, relatează BBC.

Potrivit lui Eve Golden, autoarea cărții Jayne Mansfield: The Girl Couldn’t Help It, Mansfield voia să fie centrul atenției. Semnase un contract de șapte ani cu Warner Bros. în februarie 1955, iar la 24 de ani era deja văzută drept rivala lui Marilyn Monroe, care atunci „crea probleme” pentru 20th Century Fox. Lansate la doar opt luni distanță, succesul uriaș al filmelor The Girl Can’t Help It (1956) și Will Success Spoil Rock Hunter? (1957) a propulsat-o rapid pe Mansfield în rândul starurilor.

„A venit și s-a așezat direct lângă Sophia Loren… Jayne știa exact ce face”, spune Golden. Loren avea doar 22 de ani când a ajuns la Hollywood. Născută și crescută în Italia sub regimul fascist al lui Mussolini, Loren a fost încurajată de mama sa, care visa la o carieră artistică. Adolescentă, Loren participa la concursuri de frumusețe, unde l-a întâlnit pe viitorul ei soț, producătorul Carlo Ponti, cel care i-a produs multe filme timpurii. După succesul cu Aida (1953) și The Gold of Naples (1954), Paramount a semnat cu Loren, sperând să urmeze drumul europencelor Leslie Caron, Ingrid Bergman și Marlene Dietrich.

În aprilie 1957, Loren era pregătită să își facă debutul printre elitele Hollywoodului la Romanoff’s, unde Mansfield a fost ultima invitată care a intrat. Acoperită cu o „haină mare de blană”, când și-a dat-o jos, purta o rochie de satin extrem de decoltată și fără spate, știind că va atrage toate privirile, mai ales ale fotografilor. „A venit și s-a așezat lângă Sophia Loren”, spune Golden. „Totul era planificat.” Fotografiile surprinse de Delmar Watson și Joe Shere au imortalizat momentul: Mansfield privind direct spre cameră, iar Loren cu celebrul „side-eye” îndreptat spre decolteul generos al lui Mansfield.

La 68 de ani distanță, este încă una dintre cele mai iconice fotografii din istoria Hollywoodului. Heidi Klum, Anna Nicole Smith, Sydney Sweeney și Maude Apatow, Sofia Vergara și Julie Bowen au recreat imaginea. Fotografia a dăinuit pentru că prezintă Loren și Mansfield ca două extreme: eleganță versus extravaganță, Europa versus America, brunetă versus blondă. „Parcă s-ar fi îmbrăcat intenționat în contrast”, spune Mary Ann McDonald Carolan.

Totuși, imaginea scoate la iveală și o problemă: presa a alimentat constant ideea rivalității feminine, promovând stereotipul dăunător că femeile sunt mereu în competiție. În realitate, aceasta a fost singura lor întâlnire. Loren chiar a declarat ulterior că era îngrijorată ca Mansfield să nu aibă un „accident vestimentar” în fața presei. „Priviți fotografia. Unde sunt ochii mei? Privesc direct spre sânii ei pentru că mi-era frică să nu ajungă în farfuria mea. Se vede frica pe chipul meu”, povestea Loren pentru Entertainment Weekly în 2014.

În documentarul My Mom Jayne, Mariska Hargitay, fiica lui Mansfield, explorează cariera mamei sale pentru a înțelege mai bine cine a fost. Hargitay recunoaște că imaginea a fost greu de digerat în copilărie. „A fost dureros să văd o altă femeie privind astfel spre mama mea”, a spus ea pentru Vanity Fair. Crescând, Hargitay a adoptat un stil opus celui al mamei sale, iar în documentar mărturisește că a ales să fie un alt tip de actriță, evitând greșelile mamei. Astăzi, la 61 de ani, actrița din Law & Order: SVU recuperează povestea mamei sale, amintind că Mansfield era o femeie complexă: cânta la vioară și pian, vorbea trei limbi și era numită de revista Life „cea mai deșteaptă blondă prostească de pe Broadway”.

Acea noapte a fost singura ocazie când drumurile lor s-au intersectat. În timp ce cariera lui Loren a explodat, culminând cu Oscarul pentru Two Women (1960), cariera lui Mansfield a început să decadă. După episodul de la petrecerea lui Loren, Fox a considerat-o o „persoană dificilă”, iar în 1962, după mai multe eșecuri de box office, i-au reziliat contractul.

Lipsită de sprijin, Mansfield a ajuns să deschidă supermarketuri și benzinării pentru a-și întreține familia. „Știa unde vrea să ajungă, dar nu avea idee cum să facă asta”, spune Golden. În contrast, Loren a beneficiat de sprijinul lui Ponti și și-a gestionat cu inteligență cariera, reușind să alterneze între Hollywood și filmele italiene și să rămână relevantă timp de aproape șapte decenii.

Destinul lui Mansfield s-a încheiat tragic în 1967, la doar 34 de ani, într-un accident de mașină. După un concert nocturn în Mississippi, se îndrepta spre un interviu radio la prânz în New Orleans. „Adora să fie în centrul atenției”, spune Golden. „Puteți spune că a fost primul star de reality show, pentru că și-a trăit viața în public.”

Carolan recunoaște că Mansfield a contribuit la deschiderea drumului pentru actrițe precum Sophia Loren, Brigitte Bardot și Claudia Cardinale, fiind una dintre primele femei care și-au asumat deschis sexualitatea și frumusețea. Chiar dacă Loren este mereu întrebată să semneze faimoasa fotografie, ea refuză constant. „Nu vreau să am de-a face cu asta. Și din respect pentru Jayne Mansfield, pentru că nu mai este printre noi.”