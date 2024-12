Jaqueline Cristian, în optimi la WTA Auckland – Debut excelent de sezon

Jaqueline Cristian s-a calificat marți în optimile turneului WTA de categorie 250 de la Auckland, sportiva din România profitând la scorul de 6-3, 2-0 în favoarea ei de abandonul jucătoarei Yulia Starodubtseva.

Locul 85 în ierarhia mondială, Jaqueline a dominat meciul până la abandonul adversarei din Ucraina, locul 101 WTA.

Jaqueline was playing well, but her opponent was having ankle problems. Yuliia had to take a medical timeout in the 1st set to have her ankle taped and wasnt the same after. Shortly in the 2nd she retired. Jaqueline Cristian defeated Yuliia Starodubtseva 6-3, 2-0. pic.twitter.com/ztKua3gVcQ

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 30, 2024