VIDEO Jaqueline Cristian, campioană la Puerto Vallarta – Primul titlu WTA din carieră

Jaqueline Cristian a învins-o pe Linda Fruhvirtova (locul 215 mondial) și a câștigat turneul de la Puerto Vallarta (Mexic). Este primul titlu WTA din cariera sportivei în vârstă de 26 de ani.

Cristian a triumfat la competiția de categorie WTA 125 după o finală câștigată în două seturi, scor 7-5, 6-4. Meciul s-a întins pe durata a două ore și 12 minute.

Locul 71 mondial și principală favorită în Mexic înainte de startul turneului, Jaqueline va fi recompensată cu un cec în valoare de 15.000 de dolari și cu 125 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

De-a lungul carierei, Cristian a mai disputat o finală WTA în 2021, la Linz, ea fiind învinsă de Alison Riske.

În urma performanței de la Puerto Vallarta, Jaqueline a urcat pe locul 57 în ierarhia mondială, egalându-și astfel cea mai bună clasare din carieră (data din data de 29 iulie 2024).

Jaqueline Cristian wins her biggest title in Puerto Vallarta edging past Linda Fruhvirtová 7-5 6-4. Serve hasn’t been the same since Jaqueline’s knee injury, key to easier holds, but nearly every other aspect of her game has sharpened and the improvements more than compensate. pic.twitter.com/yXdIOzaCi8

— Patrick Ding (@PatrickDing0915) March 31, 2025