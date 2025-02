Japonezul Koki Ikeda, vicecampion olimpic, a fost suspendat patru ani pentru dopaj

Koki Ikeda, medaliat cu argint la proba de 20 km marş la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, a primit vineri o suspendare de patru ani pentru dopaj.

Anunţul a fost făcut de Unitatea de Integritate în Atletism (AIU).

De la data de 1 noiembrie, sportivul era suspendat provizoriu sub suspiciunea de dopaj sangvin.

Suspendarea este valabilă de la 1 noiembrie 2024, iar rezultatele sale obţinute începând cu 20 iunie 2023 au fost anulate.

În vârstă de 26 de ani, Ikeda a câştigat medalia de argint la proba de 20 km marş la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, la fel ca în anul următor la Campionatele Mondiale de la Eugene.

El a ocupat locul şapte la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara anului trecut, transmite News.ro.

Tokyo Olympics racewalking silver medallist Koki Ikeda has been banned for four years for using or attempting to use a banned drug, the Athletics Integrity Unit said on Friday. https://t.co/LwhpET8Hz4 https://t.co/LwhpET8Hz4

— Reuters Sports (@ReutersSports) February 14, 2025