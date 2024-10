Jannik Sinner a câștigat Mastersul de la Shanghai după victoria din finala de gală împotriva lui Novak Djokovic

Jannik Sinner (numărul 1 ATP) este câștigătorul turneului Masters de la Shanghai, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (numărul 4 ATP) în două seturi, cu 7-6 (7-4), 6-3, într-o oră și 39 de minute de joc.

În timp ce primul set, fără break, a flirtat cu ora, al doilea a fost o formalitate pentru Sinner, care i-a luat serviciul adversarului în al patrulea game și l-a asigurat în următorul. Acesta este cel de-al 21-lea titlu al lui Jannik Sinner, și al 4-lea într-un Masters 1000.

Forza Jannik 🙌

The moment @janniksin earned his first #RolexShanghaiMasters title!pic.twitter.com/dGwSIi0lIZ

