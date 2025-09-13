Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole position la Marele Premiu al statului San Marino

Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu de la San Marino la MotoGP, notează News.ro.

Este al şaselea pole position la MotoGP şi al doilea din acest sezon, după cel obţinut în Austria, în luna august.

El i-a devansat pe Alex Marquez (Ducati) şi Fabio Quartararo (Yamaha).