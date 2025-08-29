ISW: Nava ucraineană lovită de o dronă rusească a urcat cel puțin 25 de km pe Dunăre / „E cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul fluviului„

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

ISW anunță în urma atacului rusesc asupra vanei ucrainene Simferopol că a fost ”cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul Dunării”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul de rangul al treilea Dmitro Pletenchuk, a declarat la 28 august că forțele ruse au lovit nava de recunoaștere a Marinei ucrainene Simferopol și au ucis un membru al echipajului și au rănit alte câteva persoane și că mai mulți membri ai echipajului sunt dați dispăruți.

Ministerul rus al Apărării (MoD) a susținut că forțele ruse au lovit nava cu o navă de suprafață fără pilot (USV) în apropierea gurii fluviului Dunărea.

”Imaginile geolocalizate publicate la 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava Simferopol în timp ce aceasta se afla pe fluviul Dunărea, la aproximativ 25 km de gurile Dunării, la est de Izmail, Odesa Oblast. Un milblogger afiliat Kremlinului a afirmat că lovitura împotriva Simferopol este cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul fluviului”, precizează ISW.

Nu este clar cum a fost posibil ca drona lansată de ruși să ajungă nedetectată atât de departe.

.