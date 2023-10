Israelul anunță că a eliberat un soldat israelian reținut în Gaza

Un soldat israelian capturat de Hamas în atacul din 7 octombrie a fost eliberat luni în Fâșia Gaza în cursul unei operațiuni militare terestre, a anunțat armata israeliană, adăugând că fostul prizonier, pe nume Ori Megidish, „se simte bine”, transmite agenția Reuters.

Nu au fost oferite detalii cu privire la circumstanțele eliberării sale.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was rescued during ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/SZsqpvPQux

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023