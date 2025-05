Irina Begu, în semifinalele turneului WTA 125 de la Parma, după un meci maraton

Irina Begu are parte de un traseu foarte bun la turneul WTA de categorie 125 de la Parma, jucătoarea din România obținând calificarea în semifinale.

Ocupantă a locului 83 în ierarhia mondială, Irina a trecut, după un meci maraton de două ore și 53 de minute, de Anna Bondar, numărul 89 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6(5),

Pentru a disputa finala turneului de la Parma, Begu trebuie să treacă de Victoria Mboko, locul 156 WTA din Canada, sportivă în vârstă de 18 ani.

🇨🇦 victoria mboko wins 10 straight games from 2-4 down to defeat 🇨🇳 [2] xinyu wang, 6-4 6-0!

she moves into the semifinals of the wta125 in parma and will face 🇷🇴 [8] irina-camelia begu! pic.twitter.com/28JMZt7Syo

— victoria mboko updates (@mbokodaily) May 15, 2025