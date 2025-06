INTERVIU VIDEO Erika Issac, artista haosului controlat, vorbește despre muzică, stil și asumare

Erika Isac nu este doar una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști urbani din România, ci și un exemplu viu al felului în care cultura contemporană reconfigurează granițele dintre autenticitate, responsabilitate și spectacol.

Într-un dialog care pendulează între introspecție și umor, am discutat cu Erika despre rolul artistului într-un peisaj digital suprasaturat, despre responsabilitatea cuvântului într-o lume în care orice mesaj poate deveni viral, dar și despre estetica personală ca formă de poziționare publică.

Interviul capătă o dimensiune inedită printr-un segment de „roast & react” — o incursiune relaxată și asumat ironică în imaginarul cultural online care o înconjoară. Între seriozitate și autoironie, Erika rămâne fidelă mizei ei: aceea de a spune lucrurilor pe nume, chiar și atunci când o face cu zâmbetul pe buze.

Astăzi vorbim despre responsabilitatea ta ca artist, despre stilul tău și, bineînțeles, o să avem parte și de un segment „roast & react”. Două dintre subiectele mele favorite!

Reporter: Ca să începem ușor, descrie vibe-ul tău vizual în trei cuvinte.

Erika Isac: Roz, colorat, păpuși Barbie. Bine, sunt patru, dar hai, am fost generoasă.

Reporter: Uneori ești etichetată ca fiind frivolă. Stilul tău vestimentar e o declarație? Are un sens pentru tine?

Erika Isac: Hmm… Nu chiar. Adică da, uneori, poate în clipuri, e mai multă gândire în spatele unei ținute, depinde de subiect. Dar, în general, mă îmbrac cum simt. Nu sunt vreo fashionistă nebună, deși mi-ar plăcea să fiu. Dar nu mă pricep suficient. În schimb, am stiliști.

Reporter: Lucrezi cu stiliști? Îți place colaborarea?

Erika Isac: Da, clar. E mult mai ușor, sunt mult mai inventivi, au un altfel de ochi. Pentru cineva ca mine, care nu e foarte talentat la modă, mi se pare wow ce poate face un stilist cu cele mai simple ținute.

Reporter: Există vreun videoclip care să fi fost complet stilizat de tine?

Erika Isac: Da! La „Femei”, care are vreo 6 milioane de vizualizări pe YouTube, m-am ocupat eu de tot. Atât de mine, cât și de cele șase fete care apar în clip. A fost o temă simplă, cu lenjerie, dar da, a fost totul conceput de mine.

Reporter: Cum arată procesul din spatele unei ținute, de exemplu pentru un concert?

Erika Isac: Depinde. Uneori merg la fitting la stilistă sau vine ea la mine. Înainte de asta, vorbim despre estetic, tematică, ce vrem să transmitem.

Reporter: Dar în viața de zi cu zi?

Erika Isac: Sincer? Ce-mi vine prima oară la mână. Exact ca azi. Să fie confortabil, să arate ok. De zi cu zi port haine mass-market, poate uneori branduri românești. La concerte sau evenimente am multe piese custom made, croite special pentru mine.

Reporter: Cât de mult te-a influențat cultura cu care ai crescut?

Erika Isac: Foarte mult. M-am inspirat mereu de la artistele din afară, de la vloggerițe, influencerițe, actrițe. În 2016 aveam 16 ani și eram obsedată de Tumblr, King Kylie, site-urile alea pe care le frecventau fetele cool. Le știam toate brandurile, dar evident erau prea scumpe pentru mine atunci. Dar gusturile mele s-au format acolo.

Reporter: Ai spune că te consideri curatoare de imagine sau artistă a haosului controlat?

Erika Isac: Artistă a haosului controlat, 100%! Haosul e acolo, dar știm exact ce facem cu el.

Reporter: Cum se împletesc la tine muzica, moda și mesajul?

Erika Isac: Cred că fiecare element are rolul lui. Moda devine parte din mesaj, chiar și atunci când nu pare. La „Macarena”, de exemplu, în mod evident nu era vorba de modă. Dar am vrut să transmit ceva prin atmosfera clipului. Mie împreuă mi-a plăcut să port fuste scurte, sutiene, să fiu liberă. Dar lumea percepe asta uneori ca exagerat. Doar că pentru mine, ce port nu are legătură cu caracterul meu. Nu cred că hainele definesc cine ești ca om.

Reporter: Crezi că hainele nu transmit nimic despre cine suntem?

Erika Isac: Transmit, da, dar nu împreuă cum cred ceilalți. Uite, mie mi se spun tot felul de lucruri doar pentru că port un sutien și o fustă pe scenă. Nu mi se pare ok. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că felul în care ne îmbrăcăm nu ar trebui să ne definească.

Reporter: Crezi că e o problemă culturală, specific românească?

Erika Isac: Da, 100%. E o cultură profund misogină, în care femeile trebuie să fie „cum trebuie”.

Reporter: Te-au afectat vreodată criticile legate de stilul tău vestimentar?

Erika Isac: Nu, niciodată. Dimpotrivă. M-au motivat să merg înainte exact așa cum sunt.

