INTERVIU Stilistul Ovidiu Buta, despre proiectul unic în România, 44 Women Exhibition: Ce se întâmplă cu costumele de teatru când ele nu mai servesc actorului? Ne-am gândit că e păcat să se piardă o muncă așa de intensă

Stilistul Ovidiu Buta vorbește într-un interviu pentru G4Media.ro despre proiectul unic în România ”44 Women”. Costumele au fost realizate de Doina Levintza și stylingul de Ovidiu Buta. ”Proiectul a plecat în urma unor discuții pe care le-am avut cu Doina Levintza despre costumele de teatru și ce se întâmplă cu ele în momentul în care nu le mai servesc actorului. Ne-am gândit că este păcat că se pierde o muncă așa de intensă și ne-am gândit să luăm bucăți din aceste costume împreună pentru a crea un personaj fictiv”, a declarat Ovidiu Buta pentru G4Media.ro

„Într-o lume modelată de cuvinte și imagini, ne aflăm la intersecția dintre imaginație și realitate. Suntem creatorii, visătorii, arhitecții nevăzuți care aduc poveștile la viață printr-un limbaj tăcut, dar puternic—costum, stilizare; fotografie, machiaj, coafură și interpretare. Noi țesem narațiunile care există între rânduri, acolo unde ficțiunea întâlnește realitatea și identitatea este reimaginată.

Suntem croitorii emoțiilor, atmosferei și caracterului. Munca noastră întruchipează trecutul, prezentul și viitorul, spunând poveștile femeilor care transcend timpul. Cream personaje, mișcări și voci care răsună mult dincolo de ecran, scenă sau pagină”, scriu cei doi despre acest proiect.

Redăm mai jos interviul integral cu Ovidiu Buta, acordat publicației G4Media.ro

Reporter: Cum a pornit proiectul 44 Women?

Ovidiu Buta: Proiectul a plecat în urma unor discuții pe care le-am avut cu Doina despre costumele de teatru și ce se întâmplă cu ele în momentul în care nu le mai servesc actorului. Ne-am gândit că este păcat că se pierde o muncă așa de intensă și ne-am gândit să luăm bucăți din aceste costume împreună pentru a crea un personaj fictiv. Este mai degrabă un exercițiu de creativitate pe care Doina Levintza l-a pornit, la care eu m-am înrolat cu bucurie, pentru că noi, toți oamenii creativi, avem nevoie de acest debușeu, de aceste lucruri care nu au neapărat o finalitate, ca o joacă, dar care la final duc către ceva concret.

Reporter: Cum ai ajuns să lucrezi alături de Doina Levintza?

Ovidiu Buta: Am cunoscut-o pe Doina Levintza acum mulți ani, când am bătut la ușa magazinului ei și am rugat-o să mă ia asistent și am avut norocul de a lucra alături de ea foarte mult timp, obișnuindu-mă cu stilul ei foarte specific de a face lucrurile, o colaborare intensă care și în clipa aceasta generează ceva fantastic.

Reporter: Înțeleg că lucrați de patru ani la acest proiect de ce l-ați prezentat abia acum?

Ovidiu Buta: Am observat la mulți dintre cei care trec pragul expoziției mirarea, pentru că sunt foarte multe actrițe, costume; noi lucrăm de 4 ani la acest proiect, experiment teatral, organic. Ei erau foarte surprinși, pentru că proiectele se fac foarte repede, dar acest gen de proiect nu doar că implică foarte mulți oameni și trebuie să te mulezi pe programul lor, dar necesită și foarte mult research și foarte mult timp petrecut pe construcția costumului. Genul acesta de proiect durează foarte mult, iar 4 ani pentru noi este o perioadă corectă.

Reporter: Dacă ar fi să descrii 44 women într-un cuvânt cum l-ai descrie?

Ovidiu Buta: Curatorul expoziției a avut o expresie foarte corectă despre ceea ce se întâmplă: e ca un foc de artificii de la intrare până la ieșire.

Reporter: Care a fost sursa principală de inspirație?

Ovidiu Buta: Sursele de inspirație sunt diverse și neașteptate, de la personaje care pot fi citite ușor, gen Marchiza Casatti, la personaje care nu au neapărat un background, sunt efectiv niște improvizații create pe baza unor povești pe care noi le-am creat. Nu cred că omul trebuie să caute neapărat cine este personajul respectiv, ci trebuie să îi dea identitatea personajului respectiv în funcție de cultura lui, și eu, în clipa de față, încerc de fiecare dată să îmi imaginez un alt personaj, să îi creez povestea lui și cred că ceea ce se poartă către visare este un lucru foarte important al expoziției, pe care noi nu l-am planificat, dar care văd că se întâmplă.

Reporter: Ce ar trebui să știe cei care vor să treacă pragul expoziției?

Ovidiu Buta: Cei care trec pragul ar trebui să înțeleagă că este o joacă creativă serioasă, pentru că în viață trebuie să te uiți în jurul tău, pentru că fiecare element, fiecare lucru, fiecare imagine poate genera ceva neașteptat, nou. Este un proces creativ pe care l-am urmărit împreună cu Doina, care ar putea să funcționeze în orice zonă creativă.

Reporter: De ce ai început acest proiect în primă fază?

Ovidiu Buta: Nu aș fi putut niciodată spune „nu” unui proiect cu Doina Levintza, pentru că pur și simplu ador ceea ce face și cum le face și e important în viață să te aliniezi unui om extraordinar de creativ, pentru că felul lui de a face lucrurile te forțează și pe tine să te dezvolți, să faci lucruri noi, out of the box. Este o sursă nesecată de inspirație și nu poți decât să te bucuri.

Reporter: Pe ce criterii ați ales aceste 44 de femei?

Ovidiu Buta: Actrițele și manechinele din expoziție au fost alese în funcție de manechinul gândit și am căutat să obținem și lucruri noi. Spre exemplu, Carmen Tănase în rolul unei marchize excentrice, Coca Bloss în rolul lui Iris Apfel; am încercat să găsim actrița corectă pentru personajul corect.

Reporter: Cum vezi ca se va dezvolta acest proiect?

Ovidiu Buta: Acest proiect a avut de la început viața lui și va continua în funcție de cum își dorește el.