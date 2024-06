INTERVIU Nicușor Dan: Am o relație personală foarte bună cu Nicolae Ciucă / Florin Talpeș, printre marii donatori

Primarul Nicușor Dan a confirmat într-un interviu pentru G4Media că Florin Talpeș, fondatorul companiei Bitdefender, este unul dintre marii donatori din campania sa electorală pentru un nou mandat. El a explicat pentru G4Media de ce are ”o relație personală foarte bună” cu șeful PNL Nicolae Ciucă și cum arată bătălia cu Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Sebastian Burduja.



Rep: Pentru că sunteți matematician, domnule Nicușor Dan, spuneți-ne care ar fi șansele dumneavoastră să câștigați cursa, care sunt șansele Gabrielei Firea și ale celorlalți candidați?

Nicușor Dan: Să știți că sunt oameni care fac socotelile astea pentru că se uită la cotele de la casele de pariuri. Eu n-am făcut niciodată exercițiul acesta în niciuna din cele patru campanii în care am fost, pentru că cred că este indecent față de votul oamenilor. Noi stăm în fața lor, oamenii decid și de aceea niciodată n-am spus că voi câștiga, voi pierde, îl voi bate măr pe unul.

Rep: În sondajele de până acum sunteți dat favorit. La distanță când e Firea, când e Piedone. Care e, din punctul dumneavoastră de vedere, favorit acum?

Nicușor Dan: Aștept și eu să ne iasă un sondaj în sfârșitul acesta de săptămână. Acum 3-4 săptămâni era de departe Cristian Popescu Piedone și după care s-a egalizat. Pare acum că Gabriela Firea are o șansă în plus în a lua voturile din bazinul pe care ei îl împart.

Rep: Dacă Piedone se retrage din cursă în ultimul moment, săptămâna viitoare fiind ultima de campanie, ar avea impact pozitiv sau negativ asupra candidaturii dvs?

Nicușor Dan: Am măsurat asta acum 2-3 săptămâni și un procent semnificativ – cam 40% dintre cei care îl votează pe Cristian Popescu Piedone – mă au pe mine ca a doua opțiune și atunci nu schimbă rezultatul.

Rep: Adică aproape jumătate din alegătorii lui Piedone ar putea vota cu dvs. dacă el se retrage? Cum vă explicați?

Nicușor Dan: Mi-a luat și mie un timp ca să văd. Am făcut un sondaj în urmă cu vreo trei luni și în topul încrederii personalităților politice din București, Cristian Popescu Piedone avea 50% Mircea Geoană avea vreo 40, eu aveam vreo 30-32, și toți ceilalți erau sub. Și am fost șocat de rezultatul ăsta și am încercat să mi-l explic și după un timp am înțeles. A făcut o campanie foarte bună pentru un un anumit gen de public, în special pe Tiktok, dar și pe celelalte rețele sociale. Și votul pentru Cristian Popescu Piedone este un o reacție la o adversitate față de clasa politică în ansamblul ei. Și atunci oamenii când detestă clasa politică se uită la cine pare că nu este parte din clasa politică. Și el a reușit să facă asta, și eu de asemenea. Adică sunt oameni în publicul din București care și pe el și pe mine ne văd drept ceva care este în afara clasei politice, cineva care se luptă cu clasa politică.

Rep: Sondajul Avangarde din 13 mai arăta că Gabriela Firea era peste dvs. în Sectorul 1 cu un punct procentual. Cum vă explicați?

Nicușor Dan: Cert este că noi suntem în această campanie electorală pe București în aceeași paradigmă în care am fost și acum 4 ani și acum 8 ani, în care există un public de dreapta sau anti-PSD și un public de stânga PSD. Din nefericire, avem alegeri într-un singur tur și atunci e foarte important cum se împart bazinele acestea între candidații care sunt din respectivele bazine. E posibil ca în Sectorul 1 oamenii – media lor de educație fiind mai mare decât ce alte sectoare – să îl crediteze mai puțin pe Cristian Popescu Piedone, să se ducă mai mult către Gabriela Firea și în felul ăsta ea să fie mai sus decât în alte sondaje pe pe București.

Rep: Revenim un pic la retragerea lui Piedone, ați spus că ați făcut simulări și că dacă s-ar retrage, 40% din publicul lui ar vota cu dumneavoastră. Nu mi-e clar în această situație câștigați tot dumneavoastră sau câștigă Gabriela Firea.

Nicușor Dan: În orice situație depinde de mobilizare. Adică, indiferent de ce spun sondajele, în funcție de cum se mobilizează publicul anti-PSD sau publicul PSD, cine se mobilizează mai bine câștigă. În sondaj, în ipoteza în care lucrurile sunt matematice, se retrage Cristian Popescu Piedone și toată lumea votează exact cum au spus în sondaj, tot eu câștig. În sensul că acum sunt puțin în fața Gabrielei Firea și din voturile lui Cristian Popescu Piedone vin 40% la mine, vin 30% la Gabriela Firea, 15% la Sebastian Burduja și 10% la candidatul AUR.

Rep: Deci s-ar mări ecartul față de Gabriela Firea?

Nicușor Dan: Așa a spus singurul sondaj pe care l-am făcut noi și pe care l-am văzut pe chestiunea aceasta.

Rep: Care este evaluarea dumneavoastră acum despre Piedone, merge până la capăt sau se retrage din cursă?

Nicușor Dan: Evaluarea mea este că va merge până la capăt.

Rep: Cum ați ajuns să faceți acea fotografie cu Nicolae Ciucă? Ați stabilit anterior cu el să stați unul lângă altul la meciul de fotbal de la Arena Națională? Sau a fost o pură întâmplare?

Nicușor Dan: A fost o întâmplare și eu sunt mirat că o simplă fotografia a lansat o așa de mare dezbatere. La Arena Națională sunt loje în fața tribunei oficiale. Lojele corespund cu niște locuri care sunt în față. Noi, mai mulți oameni de la Primăria Capitalei, aveam o lojă rezervată și știam dinainte că într-o lojă apropiată o să fie mai mulți oameni din PNL, inclusiv Nicolae Ciucă. Am întârziat 2-3 la meci, și când am ajuns acolo era un singur loc și coborând, era un loc liber că domnul Ciucă, unde m-am așezat. Și bineînțeles că dacă m-am așezat, am schimbat câteva cuvinte.

Rep: Pentru că tot vorbim de relația dumneavoastră cu domnul Ciucă, cu PNL, ce majoritate vedeți probabilă în Consiliul General după aceste alegeri locale?

Nicușor Dan: M-am întâlnit de mai multe ori cu domnul Ciucă în acești ani și relația personală este foarte bună, chiar dacă de multe ori am fost pe direcții opuse. La un moment dat, când era o chestiune foarte important în dezbaterea pe codul urbanismul, am fost la dânsul și l-am convins de niște lucruri și s-a schimbat poziția Partidului Național Liberal, drept pentru care îi sunt recunoscător. Deci relația personală e foarte bună deși, repet, uneori politic suntem în alte locuri.

Evident, în majoritate va fi fi Alianța Dreapta Unită USR-PM-Forța Dreptei, sper ca REPER să facă pragul, evident vor fi și ei în majoritate. Și îmi doresc ca PNL-ul să facă parte din alianță.

Rep: Pentru asta trebuie să aveți însă un acord cu șeful PNL București, care este contracandidatul dumneavoastră, Sebastian Burduja.

Nicușor Dan: O decizie de acest nivel nu este numai decizia șefului PNL București, este un organism colegial care conduce organizația de București, care va decide. Eu cred că ar fi păcat, în condițiile în care oameni din interiorul PNL sunt în interiorul primăriei, sunt în consiliile de administrație pe la diferite companii care au rămas, inclusiv la STB, ar fi păcat ca ei să nu facă parte din majoritate.

Rep: Dar există posibilitatea ca PNL să vrea să facă o majoritate cu PSD și atunci să aveți un Consiliu General perfect ostil.

Nicușor Dan: Există această posibilitate, dar nu cred că e foarte probabilă, pentru că în politică, în opinia mea, trebuie să te pliezi pe ce să faci ceea ce își doresc oamenii care ți-au dat mandatul. Și eu cred că bucureștenii, indiferent pe cine au votat, nu vor ca 4 ani să vadă o luptă între primar și consiliu. Dimpotrivă, vor ca primar să colaboreze cu un consiliu, să dea niște atribuții viceprimarilor. Deci, eu sunt foarte optimist că în ipoteza în care voi câștiga, voi avea o majoritate cu care să lucrăm și să nu ne contrăm.

Rep: În ipoteza în care veți câștiga un al 2-lea mandat la Primăria București, veți fi unul din politicienii români cu cea mai mare validare la vot. Ce vreți să faceți cu această validare, care e planul dumneavoastră politic pe termen mediu și lung?

Nicușor Dan: Nu am un plan pe termen mediu și lung. Am un plan pentru următorul mandat. Cred că este foarte important, dincolo de persoana mea, să schimbăm ceva în relația dintre Primăria Capitalei și Guvern și, în fine, autorități naționale, pentru că avem o împărțire total nerezonabilă a bugetului între Primăria Generală și primăriile de sector. De asemenea, am avut o colaborare total defectuoasă cu o instituție de control din zona urbanismului.

Deci sunt conștient de faptul că dacă voi câștiga un al 2-lea mandat o să am un capital politic pe care vreau să mi-l folosesc în în relația cu instituții centrale care pot să ne ajute.

Rep: Dacă după aceste alegeri locale și parlamentare, o grupare din USR, partid pe care l-ați fondat, v-ar invita să candidați la șefia partidului, ați lua în calcul această opțiune, ați accepta să mergeți să preluați partidul?

Nicușor Dan: Nu.

Rep: De ce?

Nicușor Dan: Am fost acolo, ne-am despărțit în termeni mai mult decât amiabili în 2017. Am colaborat foarte bine de atunci, inclusiv institutional în Consiliul General. Poate puțin la începutul mandatului (au fost probleme – n.red.), dar după aceea ați văzut o compatibilitate în acțiunile noastre administrative. E foarte bine așa.

În plus, pentru a fi un un primar al Bucureștiului, în condițiile în care locurile din Consiliul General sunt fragmentate între mai multe partide politice e important să păstrezi aceeași distanță față de partidele care compun majoritatea. Și în plus, munca administrativă la Primăria Capitalei într-un oraș cu așa de multe probleme este o muncă intensă, adică nu lasă loc de altele, de politică, care înseamnă discuții cu oameni.

Rep: Dar dacă Alianța Dreapta Unită sau USR sau o altă formațiune politică v-ar propune să candidați la prezidențiale anul acesta, ați accepta?

Nicușor Dan: Nu există acest scenariu.

Rep: Dar dacă ar exista acest scenariu, ați accepta o astfel de candidatură?

Nicușor Dan: Nu, nu. Mă ocup de București de atâția ani. Am început un mandat în care am reparat niște lucruri, am deschis altele. Îmi doresc un nou mandat la Primăria.

Rep: Nici independent nu veți merge la la prezidențiale?

Nicușor Dan: Nu, nu.

Rep: Anul acesta spuneți că nu, dar terminați al 2-lea mandat, îl vedeți și pe al 3-lea tot la Primărie sau cu capitalul politic vă gândiți să faceți pasul următor în politică, președinție?

Nicușor Dan: Ce o să fie o să mai vedem. În principiu, îmi doresc și un al 3-lea mandat la primărie.

Rep: În principiu, dar luați în calcul, înțeleg, și varianta Cotroceni

Nicușor Dan: În politică, lucrurile se schimbă, tot contextul se schimbă. Nu trebuie să fii foarte ferm, dar în principiu îmi doresc un al 3-lea mandat la primărie.

Rep: Atunci înțeleg așa: nu excludeți.

Nicușor Dan: Nu-mi fac planuri mai departe decât acest mandat.

Rep: Deci nu excludeți.

Nicușor Dan: Nu fac planuri mai departe decât acest mandat.

Rep: Știți că sunt un jurnalist insistent și o să continui să vă întreb, excludeți sau nu?

Nicușor Dan: Nu fac planuri mai departe decât acest mandat (râde – n.red.)

Rep: V-ați vedea candidând la Cotroceni într-un astfel de scenariu, ca independent sau din partea unui partid, repet, peste 4 ani?

Nicușor Dan: Nu am reflectat niciodată la chestiunea asta.

Rep: Vorbind de prezidențiale, ele vor avea loc curând, septembrie cel mai probabil. Dacă nu veți candida, ce candidat veți susține? Candidatul Alianței Dreapta Unită, care vă sprijină pe dumneavoastră la locale?

Nicușor Dan: Din fericire, alegerile prezidențiale sunt peste trei luni. Haideți să vedem mai întâi votul pe Consiliul General. Haideți să vedem negocierile pe majoritatea din Consiliul General și evident că răspunsul meu va depinde de lucrurile acestea.

Rep: Deci trag concluzia că faptul că vă susține Alianța Dreapta Unită nu înseamnă că veți susține candidatul lor la prezidențiale?

Nicușor Dan: Răspunsul e cel pe care vi l-am dat. Aștept negocierile pe Consiliul General.

Rep: Deci e posibil să susțineți și candidatul PNL, pe domnul Ciucă, de pildă.

Nicușor Dan: Aștept negocierile acestea. Foarte probabil nu o să existe o susținere a mea pentru unul din candidați. Și foarte probabil, dacă vom ajunge în turul doi între un candidat de dreapta și un candidat de stânga, voi susține canditatura de dreaptă.

Rep: Foarte interesant, aș reveni puțin la discuția despre relația cu Guvernul. Spuneați că e nevoie de reglarea acestei relații. În ce sens?

Nicușor Dan: Vă dau exemplu cel mai important: în 2023, Bucureștiul a avut din taxele și impozitele bucureștenilor 15 miliarde de lei. Din 15 miliarde de lei, 3 miliarde au fost subvențiile pe căldură și pe transportul public. Deci mai rămân 12 miliarde de lei. Din cele 12 miliarde de lei, Primăria Generală a avut trei miliarde de lei și sectoarele au avut nouă miliarde de lei. E codul fiscal care spune că impozitele și taxele pe proprietăți se duc la sectoare și nu la noi. Și există o altă lege, legea bugetului național, care face împărțirea pe București între Primăria Capitalei și sectoare.

Rep: Și dacă viitorul Guvern va spune ok, hai să discutăm relația asta, vă luăm din atribuții și le ducem la sector.

Nicușor Dan: E posibil și asta. Am auzit la domnul Ciolacu niște declarații în sensul acesta. Eu cred că contează și vocea bucureștenilor în chestiunea asta. Bineînțeles că administrativ, fiecare dintre Guvern, primar poate să facă orice în zona lui de competență, cu costurile politice aferente.

Rep: Premierul Ciolacu spune e posibil să luăm din atribuțiile primarului general, să le mutăm la sectoare. Aveți și problema cu banii, pleacă mai mult la sectoare, rămân mai puțin la Primăria Capitalei. Și totuși, vocea dumneavoastră în plan politic nu s-a auzit atât de puternic. N-ați fost foarte critic nici cu PSD, nici cu PNL, ați fost mai degrabă împăciuitor.

Nicușor Dan: Da, așa este, așa este, pentru că n-am fost în situația mediatică cea mai fericită. Mai întâi am avut o situație obiectivă: aveam o datorie de 3 miliarde de lei, care era curentă, care trebuia plătită. Mulți oameni așteptau noua administrație ca să o întrebe dacă vor fi plătiți sau dacă vor bloca conturile. Și pur și simplu, în tot timpul acesta mi-a fost foarte greu să comunic și să spun că mă ocup de plata datoriei. Am venit pe un val de așteptare pe care îl cunoaștem și oamenii au considerat că sunt depășit, că nu sunt în stare, că parcurile nu sunt curățate, deci o perioadă mare din acest mandat nu am avut nici încrederea populației și, implicit, nici o pârghie de comunicare.

Abia acum, spre sfârșit de mandat, oamenii înțeleg ce am făcut când văd că am reparat rețeaua de termoficare, că am adus tramvaie, că am făcut stația de la Glina. Deci oamenii văd că suntem oameni serioși și cred că importanța vocii mele crește.

Rep: Câți bani ați strâns până acum din donații?

Nicușor Dan: Din donații de la persoane fizice aproximativ 1,7 milioane lei. Acești 1,7 milioane lei sunt bani pentru precampanie și ei mi-au fost donați de 3200 de oameni. În campanie, cunoașteți legea finanțării partidelor care spune că candidații la Primăria Capitalei pot să cheltuie 200 de salarii, adică 660.000 lei pe care statul îi dă înapoi dacă respectivul candidat face 3%. Și deci pe acești 660.000 lei îi voi împrumuta pe toți. Deocamdată am împrumutat de la bancă 180.000 de lei, atât a putut să-mi dea banca. O să mai fie trei persoane cu care am vorbit care să-mi dea câte 100.000 lei.

Rep: Puteți spune cine sunt aceste trei persoane?

Nicușor Dan: N-o să vă dau numele lor pentru că nu am acceptul lor, dar sunt doi foști membri ai USR și o persoană care îmi este foarte apropiată.

Rep: Numele lor, oricum va trebui comunicat public după.

Nicușor Dan: Da, n-am acceptul lor să vi-l spun.

Rep: Iar în ceea ce privește privește donațiile, cele de pre-campanie, care sunt principalii donatori?

Nicușor Dan: Sunt doi donatori, din care unul cu 660.000 lei. Este o persoană care la fel, n-am acceptul să-i spun numele, o persoană pe care o să o regăsiți între donatorii mei și din 2020 și din 2016 și chiar din 2012. Și o altă persoană care mi-a dat 250.000 lei.

Deci astea două sunt excepțiile. Și toți ceilalți 3200 de persoane, sunt oameni care au donat prin intermediul platformei de donare.

Rep: Florin Talpeș de la Bitdefender a mai donat?

Nicușor Dan: Răspuns afirmativ.

Rep: Horia Manda a mai donat?

Nicușor Dan: Răspuns negativ.

Rep: Relația cu Matei Păun v-a atras critici de la Sebastian Burduja și alți competitor. Ați spus de mai multe ori că sunteți prieteni vechi, de când vă ocupați amândoi de matematică, dacă nu mă înșel.

Nicușor Dan. Nu, domnul Matei Păun n-a făcut niciodată matematică, dar ne cunoaștem din campania din 2012 cu Matei.

Rep: V-a sprijinit el și cu bani în această campanie, donații sau împrumuturi?

Nicușor Dan: În campania asta sunt vreo 10 persoane care mă ajută și logistic, și cu discuții de strategie și el participă și la una, și la alta, adică și la discuțiile de strategie, și la partea logistică.

Rep: Matei Păun e considerat un om care a avut relații apropiate de Rusia prin prisma afacerilor pe care le-a făcut acolo. Este relația cu el o vulnerabilitate pentru dumneavoastră ca om politic, având în vedere această apetență a lui pentru spațiul rusesc?

Nicușor Dan: Eu nu sunt o noutate în spațiul public. Am început în 2000, am fost director executiv la Școala Normală Superioară, am fondat o asociație, după care am fost în Asociația Salvați București, după care a fost deputat, după care a fost primar. Adică nu cred că există vreo suspiciune că aș favoriza pe cineva, cu atât mai puțin Rusia. Deci asta este primul răspuns și am putea să ne oprim aici.

Dacă vorbim de Matei Paun, ce mi-a spus el mie este că nu el a avut afaceri cu Rusia, adică firme pe care el să le dețină, ci doar că a fost angajat unui fond de investiții în anii 90, fond american care investea în Rusia și țările din fostul bloc sovietic, așa cum investea și în România.

Rep: E important această temă pentru că sunteți un om politic cu un capital de încredere mare și important pentru alegători să știm poziționarea dumneavoastră și pe teme care exced funcția de primar.

Nicușor Dan: Ați văzut în toate declarațiile mele publice în toți acești ani, poziția mea a fost pro-Uniunea Europeană, pro-NATO. Lucrurile s-au dovedit când a început războiul din Ucraina, cu toate acțiunile pe care le-am făcut pentru refugiați. Am fost cu ambasadorul pe scenă când a venit când a organizat un concert pentru refugiați. Am acțiuni caritabile. Ne-a visat regele Charles la Romexpo. Adică lucrurile sunt evidente, în opinia mea.