VIDEO EXCLUSIV Nicușor Dan: Dacă Piedone se retrage din cursă, 40% din votanții lui mă au pe mine ca a doua opțiune / S-ar mări diferența față de Gabriela Firea

Nicușor Dan a declarat într-un interviu pentru G4Media realizat de Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi că dacă Piedone s-ar retrage din cursă, atunci 40% din votanții lui îl au pe actualul primat ca a doua opțiune de vot, iar 30% – pe Gabriela Firea. Într-o astfel de situație s-ar mări diferența dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea, a mai spus primarul Capitalei.

El a explicat și motivul pentru care Piedone, Mircea Geoană și el au un nivel mare de încredere în capitală: sunt percepuți ca independenți din afara clasei politice.

Dan Tăpălagă: Dacă Piedone se retrage din cursă în ultimul moment, săptămâna viitoare fiind ultima de campanie, ar avea impact pozitiv sau negativ asupra candidaturii dvs?

Nicușor Dan: Am măsurat asta acum 2-3 săptămâni și un procent semnificativ – cam 40% dintre cei care îl votează pe Cristian Popescu Piedone – mă au pe mine ca a doua opțiune și atunci nu schimbă rezultatul.

Am făcut un sondaj în urmă cu vreo trei luni și în topul încrederii personalităților politice din București, Cristian Popescu Piedone avea 50% Mircea Geoană avea cam 40%, eu aveam vreo 30-32%, și toți ceilalți erau sub. Și am fost șocat de rezultatul ăsta și am încercat să mi-l explic și după un timp am înțeles. Unu – Piedone a făcut o campanie foarte bună pentru un un anumit gen de public, în special pe Tiktok, dar și pe celelalte rețele sociale. Doi – votul pentru Cristian Popescu Piedone este un o reacție la o adversitate față de clasa politică în ansamblul ei. Și atunci oamenii când detestă clasa politică se uită la cine pare că nu este parte din clasa politică. Și el a reușit să facă asta, și eu de asemenea. Adică sunt oameni în publicul din București care și pe el și pe mine ne văd drept ceva care este în afara clasei politice, cineva care se luptă cu clasa politică.

Dan Tăpălagă: Nu mi-e clar în această situație câștigați tot dumneavoastră sau câștigă Gabriela Firea.

Nicușor Dan: În orice situație depinde de mobilizare. Adică, indiferent de ce spun sondajele, în funcție de cum se mobilizează publicul anti-PSD sau publicul PSD, cine se mobilizează mai bine câștigă. În sondaj, în ipoteza în care lucrurile sunt matematice, se retrage Cristian Popescu Piedone și toată lumea votează exact cum au spus în sondaj, tot eu câștig. În sensul că acum sunt puțin în fața Gabrielei Firea și din voturile lui Cristian Popescu Piedone vin 40% la mine, vin 30% la Gabriela Firea, 15% la Sebastian Burduja și 10% la candidatul AUR.

Cristian Pantazi: Deci s-ar mări ecartul față de Gabriela Firea?

Nicușor Dan: Așa a spus singurul sondaj pe care l-am făcut noi și pe care l-am văzut pe chestiunea aceasta.

Dan Tăpălagă: Care este evaluarea dumneavoastră acum despre Piedone, merge până la capăt sau se retrage din cursă?

Nicușor Dan: Evaluarea mea este că va merge până la capăt.

