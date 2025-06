Scriitorul Vasile Ernu, acuzat de agresiuni sexuale de două femei / Ernu: “Nu am ce comenta”

Apoi domnul a prins curaj și mi-a scris din nou. Apelând la tovărășia noastră „de stânga”. Spunând că e bolnav. Că ar trebui să avem responsabilitate. Că „nu e bine pentru lupta împotriva fascismului” să nu ne susținem între noi. Nu sunt aici să-i pansez imaginea. Nu sunt aici să-i port trauma. Am încă mesajele și sunt cam penibile și cum nu numesc nu le atașez, dar e duios cum ultimul se încheie cum el merge la un atelier in Ferentari. Get it? He cares. He does charity. Fuck off!