Ronnie O’Sullivan, posibil duel cu „coșmarul” Zhao Xintong, cel care l-a învins categoric la CM de snooker

Tragerea la sorți a turneului Masters de la Shanghai, ediția din 2025, i-a adus pe aceeași parte de tablou pe Zhao Xingong (proaspăt campion mondial) și pe legendarul Ronnie O’Sullivan.

Un posibil duel între cei doi ar putea avea loc în semifinale, fază a competiției unde Zhao l-ar putea întâlni din nou pe idolul său.

Mulți dintre fanii snookerului au comentat pe rețelele de socializare după aflarea tabloului de concurs de la Shanghai, multă lume dorindu-și un nou duel între O’Sullivan și Xintong, relatează express.co.uk.

Ronnie poate avea șansa unei revanșe mai repede decât s-ar fi gândit după înfrângerea clară de la Sheffield.

Zhao s-a impus cu 17-7, iar apoi a cucerit titlul mondial după o finală dezechilibrată cu Mark Williams.

Duelul dintre Ronnie și Zhao de la Crucible a fost văzut de mulți ca o schimbare de generații în snookerul mondial, dar O’Sullivan nu și-a spus încă ultimul cuvânt în sportul care i-a adus consacrarea.

Până la semifinale, Ronnie (49 de ani) va avea de jucat în primul rând cu învingătorul dintre Barry Hawkins și Yize Wu în optimi.

Apoi un posibil meci contra lui Kyren Wilson, campionul mondial din 2024, iar într-o ipotetică semifinală ar da peste Zhao Xintong (desigur, asiaticul trebuie să-și câștige meciurile până la această fază a competiției).

